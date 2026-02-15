Головна Країна Події в Україні
В окупованому Криму транспорт працює в режимі виживання

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В окупованому Криму транспорт працює в режимі виживання
фото з відкритих джерел

Через брак пального по всьому Криму масово скасовують рейси шкільних автобусів

Транспортна інфраструктура окупованого Криму опинилася на межі зупинки через гостру кризу ресурсів. Жителі міст змушені чекати на автобуси годинами, а перевізники, намагаючись вижити в умовах дефіциту та високих цін на пальне, максимально скорочують витрати. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Вартість бензину марки АІ-95 на півострові вже сягнула позначки 76-81 рубль, що змушує транспортні компанії економити навіть на базовому комфорті. У салонах автобусів повністю відсутнє опалення, тому пасажири змушені перебувати у транспорті в теплому верхньому одязі. Наймасштабніших ударів зазнала соціальна сфера: через брак пального по всьому Криму масово скасовують рейси шкільних автобусів, перекладаючи обов'язок доправлення дітей на навчання на плечі батьків.

Електротранспорт став найбільш нестабільним сегментом системи. Регулярні відключення світла призводять до того, що тролейбуси зупиняються просто посеред доріг, провокуючи масштабні затори. Не краща ситуація і в прибережних містах – Севастополі, Керчі, Ялті та Євпаторії. Через пошкоджену штормами та обстрілами інфраструктуру, а також несприятливі погодні умови, рух поромів та катерів став нерегулярним, що фактично відрізало частину районів від сполучення.

Попри очевидну критичність ситуації, керівництво транспортних підприємств отримало розпорядження приховувати реальний стан справ та проводити «оптимізацію», уникаючи публічного визнання краху транспортної системи.

Раніше у Києві затримали жінку, яка очолювала школу в тимчасово окупованій Ялті та впроваджувала в ній освітні стандарти РФ. 

За даними слідства, жінка нав’язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду, зокрема героїзувала російських окупантів та виправдовувала їхні злочини проти України. Співробітники СБУ затримали фігурантку, коли вона прибула у столицю нашої держави, щоб відвідати родичів. Як встановило розслідування, фігурантка в’їхала в Україну через треті країни і невдовзі за таким же маршрутом планувала повернутися до Криму для продовження роботи на окупаційну адміністрацію РФ.

Нагадаємо, в окупованому Криму перебої в роботі мобільного інтернету та його навмисне уповільнення офіційно стають частиною повсякденного життя. Очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов підтвердив запровадження обмежень, виправдовуючи їх «заходами безпеки» на період ведення бойових дій. Таким чином, цифрова блокада перетворюється з тимчасового рішення на довгостроковий інструмент контролю. 

Теги: транспорт Крим окуповані території

