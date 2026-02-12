Головна Країна Події в Україні
Окупований Луганськ атакували безпілотники, виникли проблеми зі світлом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Окупований Луганськ атакували безпілотники, виникли проблеми зі світлом
В окупованому Луганську пролунали вибухи
фото: соціальні мережі

Після вибухів у Луганську виникла пожежа

У ніч на 12 лютого тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

В окупованому Луганську пролунали вибухи – місцеві жителі повідомили про атаку БпЛА. За їх словами, внаслідок ударів у багатьох районах міста зникло світло.

Також відомо, що після вибухів виникла пожежа.

Як відомо, 18 січня на тимчасово окупованих територіях Донецької області пролунала серія вибухів. Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони. 

За попередніми даними, основний удар був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього Кіровський та Куйбишевський райони Донецька залишилися без електропостачання. Окупаційні телеграм-канали закликають місцевих мешканців терміново зарядити мобільні пристрої та павербанки через загрозу подальших відключень.

Раніше у ніч на 14 січня безпілотники атакували тимчасово окуповані території Донецької області. 

Безпілотники атакували підстанції на окупованій території. Повідомлялося про вибухи у Донецьку, Макіївці. 

Як відомо, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини. 

