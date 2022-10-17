У Вінницькій області прогриміли вибухи
В області оголошена повітряна тривога
У Вінницькій області під час повітряної тривоги сьогодні, 17 жовтня, сталися вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».
«У Вінницькій області чутно звуки вибухів. В області оголошена повітряна тривога», – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у понеділок, 17 жовтня, близько 14.00, під час повітряної тривоги жителі Житомирської та Чернігівської областей почули вибухи. Близько 13:55 голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив вибухи в області.
Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.
Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди. Вже відомо про трьох загиблих.
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