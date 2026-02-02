Транзит російської нафти через Україну скоротився до нового мінімуму

Договір на транзит нафти між Україною та Росією завершується наприкінці 2029 року

У 2025 році Україна транспортувала південною гілкою нафтопроводу «Дружба» близько 9,73 млн т російської нафти. У порівнянні з 2024-м обсяги транзиту російської нафти скоротилися на 14% – з 11,36 до 9,73 млн т. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ExPro.

За словами аналітиків, це найнижче значення як мінімум з 2014 року, а ймовірно і за всю історію незалежності України – з 1991 року. Подальше падіння обсягів транзиту російської нафти пов'язано з двома факторами, зокрема Чехія у березні повністю припинила купівлю російської нафти, через що транзит до країни припинився на початку березня 2025 року Протягом 2025 року постачання по «Дружбі» до Чехії склали лише 0,52 млн т, у 5 разів менше, ніж у 2024 році (2,7 млн т).

Крім того, транзит російської нафти залишався нестабільним протягом року, а в окремі місяці обсяги падали до мінімуму за десятиліття. «Наприклад, у серпні 2025 року транзит склав лише 430 тис. т. Україна здійснювала атаки на нафтоперекачувальні станції на території Росії, що мало вплив на обсяги транспортування сирої нафти з РФ до Європи», – йдеться в матеріалі.

Фахівці зазначають, що найбільше російської нафти у 2025 році було поставлено до Словаччини – майже 4,9 млн т, на 24% більше, ніж у 2024 році. Крім того, до Угорщини транспортовано 4,35 млн т млн т нафти, на 8% менше, ніж минулого року.

Зазначається, що транзит російської нафти через Україну продовжується і у 2026 році, а за повідомленням новопризначеного міністра енергетики Дениса Шмигаля зупинка транзиту нафти не планується до кінця чинного договору. Договір на транзит завершується наприкінці 2029 року.

Нагадаємо, Європейська комісія до кінця 2026 року має намір запропонувати країнам-членам Європейського Союзу відмовитися від закупівель російської нафти. Водночас питання відмови від ядерного палива з РФ потребує більш тривалої підготовки.

До слова, доходи Росії від експорту енергоресурсів у 2026 році можуть скоротитися до близько 22% усіх надходжень до федерального бюджету, тоді як раніше цей показник становив 40-50%.

Як повідомлялось, доходи Росії від експорту нафти у 2025 році впали приблизно на 20% порівняно з результатами 2024 року.