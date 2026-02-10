Тиск на Москву посилюється: видання Associated Press пояснило, що робитиме Путін

Доходи Росії від експорту нафти й газу впали до найнижчого рівня з початку війни проти України

З початку повномасштабної війни доходи Росії від експорту нафти й газу впали до найнижчого рівня. Це говорить про те, що санкції проти РФ США та Європейського Союзу таки працюють. Про це пише видання Associated Press, інформує «Главком».

У виданні зазначають, що з наближенням четвертої річниці повномасштабного вторгнення грошові потоки раптово скоротилися до мінімумів, яких не бачили роками.

«Це результат нових каральних заходів з боку США та Європейського Союзу, тарифного тиску президента США Дональда Трампа на Індію та посилення репресій проти флоту танкерів, що перевозять російську нафту, що уникають санкцій», – заявляють оглядачі видання.

Все це, як стверджують оглядачі, змушує Путіна йти на кардинальні заходи. Зокрема, позичати кошти в російських банках та підвищувати податки. Але ці заходи лише посилюють напруження у воєнній економіці, яка зараз страждає від уповільнення зростання та стійкої інфляції.

У січні доходи російського бюджету від нафтогазових податків обвалилися до 393 млрд рублів (5,1 млрд дол.), що майже втричі менше ніж у січні минулого року. Експерт з російської економіки Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки Яніс Клюге зазначає, що це найнижчий показник з часів пандемії COVID-19.

Також стало відомо, що Володимир Путін розпорядився цього року суттєво збільшити збір податків на тлі того, що воєнна економіка країни продовжує втрачати оберти.

Зауважимо, наприкінці січня ЄС почав забороняти паливо, виготовлене з російської сирої нафти, а це означає, що його більше не можна буде переробляти деінде та постачати до Європи у вигляді бензину чи дизельного палива. Також очільниця виконавчої комісії ЄС Урсула фон дер Ляєн запропонувала повну заборону на транспортування російської нафти.

