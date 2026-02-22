В окупованому Луганську уражено нафтобазу

Місцеві мешканці повідомляють про сильну пожежу після вибухів

У ніч на 22 лютого в тимчасово окупованому Луганську було атаковано нафтобазу. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Цієї ночі безпілотники атакували нафтобазу в Луганську. Місцеві повідомляють про сильну пожежу.

Пожежу видно навіть з віддалених районів окупованого міста. У мережі поширили відео та світлини, на яких видно, як величезний стовп густого диму здіймається в небо.

Як відомо, у ніч на 12 лютого тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

В окупованому Луганську пролунали вибухи – місцеві жителі повідомили про атаку БпЛА. За їх словами, внаслідок ударів у багатьох районах міста зникло світло.

Нагадаємо, 18 січня на тимчасово окупованих територіях Донецької області пролунала серія вибухів. Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони.

За попередніми даними, основний удар був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього Кіровський та Куйбишевський райони Донецька залишилися без електропостачання. Окупаційні телеграм-канали закликають місцевих мешканців терміново зарядити мобільні пристрої та павербанки через загрозу подальших відключень.

Раніше у ніч на 14 січня безпілотники атакували тимчасово окуповані території Донецької області.

Безпілотники атакували підстанції на окупованій території. Повідомлялося про вибухи у Донецьку, Макіївці.

До слова, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини.