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У Маріуполі невідомі розбили погруддя Леніна (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Маріуполі невідомі розбили погруддя Леніна (відео)
фото скріншот відео

Окупанти встановити на алеї у Міському саду на постамент бюст Леніна

У тимчасово окупованому Маріуполі невідомі розбили погруддя Леніна, яке загарбники встановили у Міському саду після захоплення міста. Про це повідомляє пресслужба міськради.

Відео зняли місцеві жителі. 

Як зазначається, на початку 2023 року на алеї у Міському саду окупанти вирішили встановити на постамент бюст Леніна, хоча його там ніколи не було. «Маріупольці не хочуть повертатися до срср та залишатися у росії, яка тягне їх в минуле. Вони прагнуть визволення та повернення до України. Адже знають – лише тоді можливий справжній розвиток та відновлення», - повідомляє пресслужба міськради.

Теги: Маріуполь пам'ятник

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