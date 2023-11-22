В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи

Про причини вибуху поки невідомо

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині почули гучні вибухи. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

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«Маріуполь. Східний. Гучно. Деталі з’ясовуємо», – йдеться в повідомленні.

Про причини вибуху поки невідомо.

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Раніше повідомлялося, що в Маріуполі помічено незвичну колону росіян.

Нагадаємо, триває 637-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два склади боєприпасів противника.