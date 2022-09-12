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В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи
Вибухи було чути в південній частині міста
фото з відкритих джерел

Наразі деталі вибухів не повідомляються 

Сьогодні, 12 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміло декілька вибухів. Про це повідомив мер міста Іван Федорова в Telegram.

«У Мелітополі ворогу знову неспокійно. Чути вибухи в південній частині міста. Сподіваємося, що Збройні сили знову мінусують техніку і живу силу окупантів», – написав він.

Федоров додав, що поки очікуються подробиці вибухів у місті.

Раніше Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому Мелітополі колаборанти вирізають дерева і кущі біля своїх будинків через страх перед партизанами

Нагадаємо, партизани тимчасово окупованого Мелітополя звернулися до колаборантів із закликом здаватися.

Нагадаємо, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.

Теги: Мелітополь окупанти вибух війна

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