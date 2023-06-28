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В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи (відео)
Окупаційна влада Мелітополя заявила про роботу протиповітряної оборони
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Місцеві мешканці почули шість вибухів

У ніч на 28 червня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів. Про це повідомили місцеві Telegram-канали та окупаційна адміністрація міста.

«У Мелітополі пролунали звуки вибухів. Подробиці уточнюються. Попередньо спрацювала система ППО», – заявила окупаційна влада.

Telegram-канал «Гнила Черешня» написав про чотири гучні вибухи, після чого пролунали ще два.

Про наслідки вибухів наразі невідомо. 

Нагадаємо, що Сили оборони на Мелітопольському напрямку просунулися вглиб на 1,5 км.

Крім того, 22 червня у Мелітопольському районі з боку захопленої Якимівки пролунав вибух. 

До слова, завершилася 489-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби російські окупанти вдарили крилатою ракетою Х-22 по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області. Крім того, ворог завдав 20 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та десятків приватних житлових будинків.

Теги: Мелітополь вибух Запорізька область

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