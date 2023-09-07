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«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
У результаті нібито збиття безпілотника у російському Ростові значні руйнування
фото з відкритих джерел

Унаслідок вибуху в Ростові відомо про одного постраждалого

У Росії знову неспокійно: вибухи лунали в Ростові-на-Дону та під Москвою. США оголосили про виділення понад $1 млрд на допомогу Україні. Україна вперше отримає конфісковані активи російських олігархів. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 7 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Вибухи під Москвою 

У російському Підмосков'ї неподалік міжнародного аеропорту «Жуковський» пролунав вибух. Влада заявила про збиття безпілотника у Раменському.

Кадри атаки безпілотників на Підмосков'я також потрапили на відео.

Зазначається, що рух Десантною вулицею у підмосковному Раменському, де впав БПЛА, перекрито. Фахівці обстежують територію, вивчають уламки. Співробітники Росгвардії гучномовцем просять людей розійтися по домівках.

Вибух у Ростові-на-Дону

У результаті нібито збиття безпілотника у російському Ростові значні руйнування. У центрі міста пошкоджено фасади та вибито вікна трьох будівель, пошкодження отримали кілька автомобілів. Звернувся за медичною допомогою лише один чоловік, з різаними ранами ніг, від госпіталізації він відмовився.

Зазначимо, що вибух у Ростові трапився в районі штабу Південного військового округу стався вибух, після якого почалася пожежа. 

«Бавовна» на Брянщині

Росія нібито збила безпілотник у Брянській області у ніч проти 7 вересня. У запуску безпілотника країна-агресорка звинувачує Україну. Унаслідок збиття безпілотника нема постраждалих та руйнувань, стверджує губернатор Брянської області.

Україна вперше отримає конфісковані активи російських олігархів

Сполучені Штати найближчим часом вперше передадуть Україні активи, конфісковані у російських олігархів.

«Крім потреб безпеки України, ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використані для підтримки українських ветеранів», – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, за розв'язану Росією війну мають заплатити ті, хто підтримував президента РФ Володимира Путіна. $5,4 млн конфіскованих актів російських олігархів спрямують на підтримку реінтеграції та реабілітації ветеранів.

Нова допомога від США

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги США Україні на понад $1 млрд. 

«Сьогодні ми анонсуємо новий пакет допомоги, бюджетом більш як $1 млрд. Він включає $665 млн для цивільної безпеки. Загалом, ми передали її на понад $43 млрд, з початку російської агресії. З минулого року, з моменту як я тут був рік тому, українські сили забрали понад 50% окупованих територій. Ця нова допомога, додаткові кошти які суттєво підсилять протиповітряну оборону зокрема», – заявив Блінкен.

Перші рішення, які Рустем Умєров ухвалить на посаді міністра оборони

Міністерство оборони України найближчим часом запровадить електронний військовий квиток, запустить єдиний реєстр призовників, а також переведе в електронну форму діяльність ВЛК. Крім того, новопризначений очільник Міноборони наголосив, що серед першочергових завдань для нього буде підготовка необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації винищувачів F-16.

«Серед важливих стратегічних завдань – ми повинні підвищити оборонні спроможності українського виробника. Все, що можна виробляти в Україні, повинні виробляти в Україні», – сказав Умєров.

Він додав, що міністерство зі свого боку забезпечить українських виробників максимально можливими контрактами.

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Теги: росія вибух

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