Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч

Під час свого візиту до США Зеленський зустрінеться з президентом Байденом

У Львові після вибухів загорівся промисловий склад

Уночі росіяни атакували Україну, у декількох областях лунали вибухи. Німеччина надала Україні новий пакет допомоги. Президент Зеленський прибув до США. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 19 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи в Україні

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 19 вересня, атакувала Львів та область дронами. Унаслідок цього виникла пожежа. Унаслідок удару по території Львова зафіксували загорання на промисловому складі. На цей момент з-під завалів дістали одну жінку. Вона травмована.

Крім того, вибухи сьогодні вночі вже лунали в декількох регіонах України: у Кривому Розі та Харкові. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за попередньою інформацією під ударом центральна частина міста. Пізніше Терехов додав, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського района міста. Вибухи лунали й на Хмельниччині.

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Новий пакет допомоги від Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про надання нового пакету військової допомоги для України на суму €400 млн.

«Поставляємо додаткові боєприпаси: фугасні, мінометні, реактивні. Бо боєприпаси – те, що найбільше потрібно Україні для захисту від жорстокої загарбницької війни», – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Німеччина також передасть броньовані автомобілі, системи розмінування, зимовий одяг і генератори.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський прибув до США з робочим візитом. Він планує брати участь у низці заходів ООН і не тільки. У Вашингтоні Володимир Зеленський зустрінеться із вищим керівництвом США: зокрема, з президентом Байденом. Він розповів, що одразу з аеропорту поїхав до українських захисників, які проходять у США реабілітацію та лікування.

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Президент додав: «Територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН».

Крім цього, у Вашингтоні в Зеленського заплановані переговори з президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом.

Держборг США досяг історичної позначки

Сукупний державний борг Сполучених Штатів уперше в історії перевищив позначку $33 трлн. На сьогоднішній день обсяг держборгу США становить $33,044 трлн.

За даними Міністерства фінансів США, три місяці тому – 16 червня – розмір держборгу перевищив позначку $32 трлн. Зазначається, що перевищення позначки в $32 трлн. сталося на дев’ять років раніше, ніж передбачалося передпандемічними прогнозами, що відображає трильйони доларів екстрених витрат на подолання наслідків Covid-19 разом із повільним економічним зростанням країни.

Успіхи ЗСУ

ЗСУ під час успішного наступу на південь від Бахмута Донецької області розбили елітні частини окупантів.

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Повідомляється, що українські сили повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ при звільненні Андріївки та Кліщівки.

На користь цього твердження свідчить заява командира російського батальйону «Схід» Олександра Ходаковського про загибель командира 31 бригади ВДВ. 72-а мотострілецька бригада, швидше за все, виявилася неефективною в бою, хоча її точна кількість втрат залишається незрозумілою.

Ці підрозділи ВДВ брали участь у контратаках та спробах відкинути наступ українських військ у районі Бахмута і, ймовірно, зазнали великих втрат. Якщо нещодавній наступ українських військ на південь від Бахмута призвів до знищення боєздатності 31-ї та 83-ї бригад ВДВ, то російське командування, швидше за все, перерозподілятиме елементи іншого щодо елітного з'єднання для підтримки критичних елементів російської оборони на південь від Бахмута.