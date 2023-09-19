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Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Під час свого візиту до США Зеленський зустрінеться з президентом Байденом
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Львові після вибухів загорівся промисловий склад

Уночі росіяни атакували Україну, у декількох областях лунали вибухи. Німеччина надала Україні новий пакет допомоги. Президент Зеленський прибув до США. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 19 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибухи в Україні

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 19 вересня, атакувала Львів та область дронами. Унаслідок цього виникла пожежа. Унаслідок удару по території Львова зафіксували загорання на промисловому складі. На цей момент з-під завалів дістали одну жінку. Вона травмована.

Крім того, вибухи сьогодні вночі вже лунали в декількох регіонах України: у Кривому Розі та Харкові. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за попередньою інформацією під ударом центральна частина міста. Пізніше Терехов додав, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського района міста. Вибухи лунали й на Хмельниччині.

Новий пакет допомоги від Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про надання нового пакету військової допомоги для України на суму €400 млн.

«Поставляємо додаткові боєприпаси: фугасні, мінометні, реактивні. Бо боєприпаси – те, що найбільше потрібно Україні для захисту від жорстокої загарбницької війни», – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Німеччина також передасть броньовані автомобілі, системи розмінування, зимовий одяг і генератори.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський прибув до США з робочим візитом. Він планує брати участь у низці заходів ООН і не тільки. У Вашингтоні Володимир Зеленський зустрінеться із вищим керівництвом США: зокрема, з президентом Байденом. Він розповів, що одразу з аеропорту поїхав до українських захисників, які проходять у США реабілітацію та лікування.

Президент додав: «Територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН».

Крім цього, у Вашингтоні в Зеленського заплановані переговори з президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом.

Держборг США досяг історичної позначки

Сукупний державний борг Сполучених Штатів уперше в історії перевищив позначку $33 трлн. На сьогоднішній день обсяг держборгу США становить $33,044 трлн.

За даними Міністерства фінансів США, три місяці тому – 16 червня – розмір держборгу перевищив позначку $32 трлн. Зазначається, що перевищення позначки в $32 трлн. сталося на дев’ять років раніше, ніж передбачалося передпандемічними прогнозами, що відображає трильйони доларів екстрених витрат на подолання наслідків Covid-19 разом із повільним економічним зростанням країни.

Успіхи ЗСУ

ЗСУ під час успішного наступу на південь від Бахмута Донецької області розбили елітні частини окупантів.

Повідомляється, що українські сили повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ при звільненні Андріївки та Кліщівки.

На користь цього твердження свідчить заява командира російського батальйону «Схід» Олександра Ходаковського про загибель командира 31 бригади ВДВ. 72-а мотострілецька бригада, швидше за все, виявилася неефективною в бою, хоча її точна кількість втрат залишається незрозумілою.

Ці підрозділи ВДВ брали участь у контратаках та спробах відкинути наступ українських військ у районі Бахмута і, ймовірно, зазнали великих втрат. Якщо нещодавній наступ українських військ на південь від Бахмута призвів до знищення боєздатності 31-ї та 83-ї бригад ВДВ, то російське командування, швидше за все, перерозподілятиме елементи іншого щодо елітного з'єднання для підтримки критичних елементів російської оборони на південь від Бахмута.

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Теги: війна вибух

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