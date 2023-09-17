В окупованому Токмаку прогримів потужний вибух

Про потужний вибух повідомляють жителі Токмаку та району

У ніч проти 18 вересня у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунав потужний вибух. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.



«Про потужний вибух повідомляють жителі Токмаку та району. Що ж на цей раз трапилось у окупантів? Чекаємо подробиць від Генштабу», – написав він.

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Також у суботу, 16 вересня, близько 11 години прогриміли вибухи у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Про це повідомив Іван Федоров, мер тимчасово окупованого Мелітополя.

«Токмак, як справи? Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів», – написав він у телеграм-каналі.

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Раніше повідомлялося, що кримські пабліки повідомили про вибухи на мисі Фіолент в окупованому Севастополі. На кадрах, що публікують у мережі, видно сильну пожежу.

Місцеві жителі пишуть про щонайменше чотири вибухи. Чутно їх було в різних районах міста.

Нагадаємо, нічна атака РФ 17 вересня була змішаною. Росіяни гатили по Україні ракетами та дронами-камікадзе. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Окупанти намагалися заплутати наші сили протиповітряної оборони, оскільки ворожі ракети змінювали напрямок і виконували складні маневри, додала Гуменюк.