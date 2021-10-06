Кандидата в мери Харкова пограбували в потязі (відео)

Ярославський: «Укрзалізниця» – ставте відеоспостереження в поїздах, це знизить показник крадіжок»

Одного з претендентів на крісло мера Харкова Дениса Ярославського сьогодні, 6 жовтня, пограбували у потязі. Чоловік повідомив, що в нього дорогою з Києва вкрали гроші, документи та ноутбук. Про це Ярославський написав на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік повідомив, що коли потяг під'їхав до Харкова, то помітив, що у нього зі столу зникла сумка з особистими речами, грошима, документами та MacBook. Політик зізнався, що не вірить у те, що злодія та його речі знайдуть.

Також він заявив, що поліцейських, які раніше супроводжували потяги, потрібно повернути. Окрім цього, він зазначив, що коли прийшов у поліцію, щоб написати заяву, інші пасажири теж повідомили правоохоронців, що у них зникли особисті речі.

«Звертаюся до керівництва МВС Денис Монастирський. Прийміть рішення про повернення патруля супроводу на рейсах – поліція має бути в поїздах! А керівництву Укрзалізниці – ставте відеоспостереження в поїздах, це знизить показник крадіжок!!!!», – написав засмучений кандидат у мери Харкова.

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