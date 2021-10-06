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    Кандидата в мери Харкова пограбували в потязі (відео)

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    У депутата украли сумку з особистими речами, грошима, документами та MacBook - Кандидата в мери Харкова пограбували в потязі (відео)
    У депутата украли сумку з особистими речами, грошима, документами та MacBook
    фото скріншо відео

    Ярославський: «Укрзалізниця» – ставте відеоспостереження в поїздах, це знизить показник крадіжок»

    Одного з претендентів на крісло мера Харкова Дениса Ярославського сьогодні, 6 жовтня, пограбували у потязі. Чоловік повідомив, що в нього дорогою з Києва вкрали гроші, документи та ноутбук. Про це Ярославський написав на своїй сторінці в Facebook.

    Чоловік повідомив, що коли потяг під'їхав до Харкова, то помітив, що у нього зі столу зникла сумка з особистими речами, грошима, документами та MacBook. Політик зізнався, що не вірить у те, що злодія та його речі знайдуть.

    Також він заявив, що поліцейських, які раніше супроводжували потяги, потрібно повернути. Окрім цього, він зазначив, що коли прийшов у поліцію, щоб написати заяву, інші пасажири теж повідомили правоохоронців, що у них зникли особисті речі.

    «Звертаюся до керівництва МВС Денис Монастирський. Прийміть рішення про повернення патруля супроводу на рейсах – поліція має бути в поїздах! А керівництву Укрзалізниці – ставте відеоспостереження в поїздах, це знизить показник крадіжок!!!!», – написав засмучений кандидат у мери Харкова.

    Нагадаємо, акторка Рима Зюбіна була шокована поїздом Інтерсіті.

    Як раніше повідомлялося, популярна українська актриса Ольга Сумська на своїй сторінці в Facebook поскаржилася на жахливу підготовку «Укрзалізниці» до виснажливої спеки.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» отримала штраф на 10 млн грн за засмічення земель у Києві

    До слова, у потягу «Івано-Франківськ – Полтава» несправну лампу полагодили пластирем.

    Нагадаємо, львівська дизайнерка Надія Кушнір поскаржилася, що її ледь не зґвалтували у потязі «Укрзалізниці».

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    Теги: Харків гроші Укрзалізниця потяг документи викрадення поліція Денис Монастирський
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    Кандидата в мери Харкова пограбували в потязі (відео)