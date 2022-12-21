В Україні масштабна повітряна тривога (оновлено)

Станом на 15:08 оголошено відбій повітряної тривоги

У багатьох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють, про активність ворожої авіації вздовж східного кордону.

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Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Повітряна тривога оголошена у таких областях:

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Нагадаємо, що о 14:56 в Україні була оголошена повномасштабна повітряна тривога. О 15:08 було оголошено відбій повітряної тривоги.

До слова, триває 301-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.