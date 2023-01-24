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В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже годину (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже годину (мапа)

Моніторингові групи повідомляли про активність ворожої авіації

В усіх областях України 24 січня станом на 14:35 була оголошено повітряну тривогу. Об 15:17 тривога була скасована. У моніторингових телеграм-каналах повідомлялося про зліт російського винищувача МіГ-31К у Білорусі.

В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже годину (мапа) фото 1

Нагадаємо, триває 335-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями. На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону. 

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