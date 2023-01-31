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Чому сьогодні тричі була оголошена масштабна повітряна тривога: роз’яснення Повітряних сил

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому сьогодні тричі була оголошена масштабна повітряна тривога: роз’яснення Повітряних сил
фото ілюстративне

Росія здійснює навчальні польоти з метою тиску на Україну і Європу

Оголошення повітряної тривоги у вівторок, 31 січня, пов'язане зі зльотами російських винищувачів МіГ-31К. Про це повідомив речник Повітряних силах ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

«Вони (оголошення про повітряну тривогу – «Главком») були масштабними за географією, але не такими довготривалими, як ми зазвичай очікуємо після зльотів МіГ-31К, які є носіями ракет «Кинджал». Тому і оголошуються повітряні тривоги, коли злітає цей тип літака. Те, що вони не були тривалими, говорить про те, що це звичайні тренувальні польоти», – розповів Ігнат.

Зазначається, що ці навчальні польоти можуть здійснюватися з метою тиску на Україну і Європу.

«МіГ-31 злітають як на території РФ, як це було сьогодні, так і з території Білорусі. Цей літак – психологічний фактор тиску на країни Європи. У російських токшоу не припиняється істерія погроз ядерного удару. Коли ударів немає, фактор впливу і на наше населення - це впливає і на економіку, і на людей», – додав Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні в Україні тричі оголошували масштабну повітряну тривогу.

До слова, триває 342-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Російські окупанти протягом доби завдали три авіаційних та три ракетних ударів. Також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

Теги: ЗСУ ракета тривога

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