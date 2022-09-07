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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
фото: alerts.in.ua

Українцям нагадують, що треба негайно йти в укриття цивільного захисту

Сьогодні, 7 вересня, о 19:30 в різних областях України лунають сигнали повітряної тривоги. Зокрема, їх чують і жителі столиці.

Українцям нагадують, що під час повітряних тривог варто відкласти усі справи та негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це рятує життя.

Нагадаємо, триває сто дев’яносто шоста доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Теги: окупація війна

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