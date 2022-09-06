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В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
Українців попередили про небезпеку ворожих ударів
фото з відкритих джерел

Сирени завили у всіх регіонах України, крім західних

У вівторок, 6 вересня, близько 7:30 майже на всій території Україна завили сирени.

Наразі повітряна тривога оголошена в усіх областях України, крім західних: Хмельницької, Рівненської, Чернівецької, Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської.

В Україні масштабна повітряна тривога (мапа) фото 1

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. 

Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Теги: війна Україна окупанти

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