Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хвилин

Станом на 13:36 відбій тривоги майже по всіх областях

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про зліт МіГ-31К.

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Станом на 13:36 борти відійшли від потенційних пускових рубежів.

Карта повітряних тривог виглядала так:

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Нагадаємо, триває 541-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.