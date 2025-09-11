Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 10:56 у Києві та інших областях України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. Об 11:15 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, 11 вересня близько першої ночі ворожі БпЛА вдарили по території одного з навчальних закладів Сум. Значних пошкоджень та часткових руйнувань зазнали будівлі закладу, в одній із яких виникла пожежа. Також ударною хвилею пошкоджено транспортні засоби, вибито вікна у багатоквартирних житлових будинках.

До слова, Європейський Союз засудив умисне порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. У заяві Високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас йдеться, що цей інцидент лише зміцнить рішучість блоку підтримувати Україну.

Читайте також:

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
17 серпня, 23:40
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 16 хвилин
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 16 хвилин
15 серпня, 19:48
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
22 серпня, 15:48
В Україні масштабна тривога тривала 25 хвилин
В Україні масштабна тривога тривала 25 хвилин
20 серпня, 12:47
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
29 серпня, 16:53
У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала годину
У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала годину
2 вересня, 20:25
Дрони атакують столицю та Київщину
В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів
3 вересня, 00:21
У Луцьку та Рівному пролунала серія вибухів
У Луцьку та Рівному пролунала серія вибухів
3 вересня, 01:23
У Києві тривога тривала 29 хвилин
У Києві тривога тривала 29 хвилин
Вчора, 20:34

Події в Україні

Окупанти вдарили дроном по Свято-Воскресенському кафедральному собору ПЦУ в Сумах
Окупанти вдарили дроном по Свято-Воскресенському кафедральному собору ПЦУ в Сумах
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
Розвідка уразила унікальний корабель Чорноморського флоту РФ (відео)
Розвідка уразила унікальний корабель Чорноморського флоту РФ (відео)
Надання Андрію Парубію «Героя України». Петиція набрала необхідну кількість голосів
Надання Андрію Парубію «Героя України». Петиція набрала необхідну кількість голосів
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року
Удар по навчальному закладу в Сумах. Рятувальники показали наслідки
Удар по навчальному закладу в Сумах. Рятувальники показали наслідки

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua