В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 10:56 у Києві та інших областях України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. Об 11:15 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, 11 вересня близько першої ночі ворожі БпЛА вдарили по території одного з навчальних закладів Сум. Значних пошкоджень та часткових руйнувань зазнали будівлі закладу, в одній із яких виникла пожежа. Також ударною хвилею пошкоджено транспортні засоби, вибито вікна у багатоквартирних житлових будинках.

До слова, Європейський Союз засудив умисне порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. У заяві Високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас йдеться, що цей інцидент лише зміцнить рішучість блоку підтримувати Україну.