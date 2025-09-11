Удар по навчальному закладу в Сумах. Рятувальники показали наслідки
Значних пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу
Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки на навчальний заклад у Сумах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Зазначається, що 11 вересня близько першої ночі ворожі БпЛА вдарили по території одного з навчальних закладів міста. Значних пошкоджень та часткових руйнувань зазнали будівлі закладу, в одній із яких виникла пожежа. Також ударною хвилею пошкоджено транспортні засоби, вибито вікна у багатоквартирних житлових будинках.
Нагадаємо, у ніч на 11 вересня окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Раніше росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині.
Як повідомлялося, у ніч на 18 серпня російська терористична армія атакувала ракетами Сумську громаду. Ворог пошкодив будівлю одного з навчальних закладів.
До слова, 1 вересня у Харкові запрацювало сім підземних шкіл – три з них побудували упродовж весни-літа 2025 року. Також для навчання школярів переобладнали шість станцій метрополітену.
Коментарі — 0