Удар по навчальному закладу в Сумах. Рятувальники показали наслідки

Уночі ворожі БпЛА вдарили по території одного з навчальних закладів міста

Значних пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки на навчальний заклад у Сумах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що 11 вересня близько першої ночі ворожі БпЛА вдарили по території одного з навчальних закладів міста. Значних пошкоджень та часткових руйнувань зазнали будівлі закладу, в одній із яких виникла пожежа. Також ударною хвилею пошкоджено транспортні засоби, вибито вікна у багатоквартирних житлових будинках.

Рятувальники ліквідували наслідки атаки фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Раніше росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині.

Як повідомлялося, у ніч на 18 серпня російська терористична армія атакувала ракетами Сумську громаду. Ворог пошкодив будівлю одного з навчальних закладів.

До слова, 1 вересня у Харкові запрацювало сім підземних шкіл – три з них побудували упродовж весни-літа 2025 року. Також для навчання школярів переобладнали шість станцій метрополітену.