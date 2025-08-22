У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 15:27 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 15:46 тривогу в столиці було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, російська терористична армія завдала серії ударів по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та інфраструктура, є поранена. У місті пошкоджено 21 багатоповерхівку, приватний будинок, п'ять адмінбудівель, три господарчі споруди, крамницю, торговий центр, 30 торгових павільйонів, інфраструктурний об'єкт і три газогони.

До слова, у ніч на 22 серпня Чугуївська громада Харківської області опинилась під ударами російських дронів.