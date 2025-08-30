В Україні оголошено повітряну тривогу

Увага! Загроза застосування балістики

Станом на 11:29 у Київській та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з загрозою застосування балістики зі сторони Курської області.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі. За попередніми даними, кількість поранених зросла до 25 людей, одна людина загинула через ворожий обстріл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як повідомили рятувальники, вісім людей госпіталізовані – серед них троє дітей: дев'ятирічний та 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина.