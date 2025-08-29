Головна Світ Політика
search button user button menu button

Голова МЗС Туреччини: Росія змінила позицію щодо війни в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Голова МЗС Туреччини: Росія змінила позицію щодо війни в Україні
Фідан назвав «вражаючим» той факт, що Москва погодилася гарантувати нові умови механізмом безпеки
фото з відкритих джерел

Росія більше не вимагає контролю над усіма чотирма окупованими областями України

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що в позиції Росії щодо війни в Україні відбулися значні зрушення. За його словами, під час третього раунду переговорів у Стамбулі сторони вперше представили конкретні пропозиції. Пізніше ці пропозиції обговорювалися на зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tgrthaber.com.

За словами Фідана, Росія більше не вимагає контролю над усіма чотирма окупованими областями України. Тепер ідеться про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за РФ 25-30% території Донецької області.

Фідан назвав «вражаючим» той факт, що Москва погодилася гарантувати ці умови механізмом безпеки. Він вважає, що це створює основу для майбутнього врегулювання, хоча й ставить перед Україною складні виклики.

На думку міністра, стратегічна втрата частини Донеччини ускладнює оборону решти регіону, але система міжнародних гарантій може збалансувати ситуацію та відкрити простір для подальшого діалогу.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп незадоволений вимогами України та Європи щодо умов завершення війни. Він хоче миру «на будь-яких умовах». Про це повідомляє The Atlantic з посиланням на неназваних високопосадовців, передає «Главком».

За інформацією джерел видання, Трамп у приватних розмовах висловлював роздратування тим, що його дипломатичні зусилля не принесли швидкого результату. Співрозмовники The Atlantic стверджують, що американський президент вважає, що Україна та європейські країни мають змиритися із втратою частини територій.

До слова, Донбас трактують як товар, а тисячі людей, які хоробро боролися і борються за його захист, змушені спостерігати за цим. Про це пише кавалер ордена Британської імперії, офіцер Королівського флоту у відставці Том Шарп у статті для The Telegraph, інформує «Главком».

Він наголошує, що Чорне море часто залишається поза увагою, але його стратегічне значення надзвичайно важливе. Зокрема, наводяться дані OSINT про український винищувач МіГ-29, який забезпечував повітряне прикриття вантажного судна на шляху до Одеси. Це свідчить, що військові добре усвідомлюють значення свободи судноплавства.

Теги: Туреччина росія війна Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вето президента призупинило ініціативу Сейму щодо його продовження до березня 2026 року
Внутрішньополітичне протистояння у Польщі. Україну взяли в заручники
26 серпня, 19:01
Сибіга прокоментував заяву Трампа про територіальні поступки
РФ не має бути винагороджена. Сибіга відповів на пропозицію Трампа
9 серпня, 12:20
Трамп: Як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу
Домовленість щодо України тепер залежить від Зеленського – Трамп
16 серпня, 04:33
Президента США Дональда Трампа супроводжуватиме делегація
Хто зустрінеться з Путіним: Білий дім оприлюднив список
15 серпня, 15:34
Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля
Успіхи ЗСУ на фронті, прогноз Трампа перед зустріччю із Путіним. Головне за 15 серпня
15 серпня, 21:37
Окупанти вдарили по Запоріжжю: є поранені (оновлено)
Окупанти вдарили по Запоріжжю: є поранені (оновлено)
18 серпня, 10:51
Володимир Зеленський: Америки не було в гарантіях безпеки до нашої зустрічі у Вашингтоні
Зеленський розказав, як триває робота над гарантіями безпеки для України і якими вони можуть бути
21 серпня, 10:20
За Ліхачова словами, «сьогодні росіяни розуміють, що ядерний щит має лише вдосконалюватися в найближчі роки»
На тлі «колосальних загроз»: Росія готується оновити ядерний арсенал
21 серпня, 14:19
Дональамп Трамп анонсував ову заяву щодо війни в Україні
Треба два тижні. Трамп анонсував нову заяву щодо війни в Україні
22 серпня, 21:57

Політика

Голова МЗС Туреччини: Росія змінила позицію щодо війни в Україні
Голова МЗС Туреччини: Росія змінила позицію щодо війни в Україні
США підтримали ініціативу ЄС щодо відновлення санкцій ООН проти Ірану
США підтримали ініціативу ЄС щодо відновлення санкцій ООН проти Ірану
Спроби Трампа завершити війну перетворилися на хаос через «дипломатичний провал» Віткоффа – Reuters
Спроби Трампа завершити війну перетворилися на хаос через «дипломатичний провал» Віткоффа – Reuters
Канцлер Німеччини: Зустрічі Зеленського та Путіна, скоріш за все, не буде
Канцлер Німеччини: Зустрічі Зеленського та Путіна, скоріш за все, не буде
Трамп незадоволений вимогами України та Європи щодо завершення війни – The Atlantic
Трамп незадоволений вимогами України та Європи щодо завершення війни – The Atlantic
Міністр Угорщини відповів на критику України: Це не наша війна
Міністр Угорщини відповів на критику України: Це не наша війна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
12K
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
8201
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
5773
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)

Новини

Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua