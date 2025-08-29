Росія більше не вимагає контролю над усіма чотирма окупованими областями України

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що в позиції Росії щодо війни в Україні відбулися значні зрушення. За його словами, під час третього раунду переговорів у Стамбулі сторони вперше представили конкретні пропозиції. Пізніше ці пропозиції обговорювалися на зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tgrthaber.com.

За словами Фідана, Росія більше не вимагає контролю над усіма чотирма окупованими областями України. Тепер ідеться про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за РФ 25-30% території Донецької області.

Фідан назвав «вражаючим» той факт, що Москва погодилася гарантувати ці умови механізмом безпеки. Він вважає, що це створює основу для майбутнього врегулювання, хоча й ставить перед Україною складні виклики.

На думку міністра, стратегічна втрата частини Донеччини ускладнює оборону решти регіону, але система міжнародних гарантій може збалансувати ситуацію та відкрити простір для подальшого діалогу.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп незадоволений вимогами України та Європи щодо умов завершення війни. Він хоче миру «на будь-яких умовах». Про це повідомляє The Atlantic з посиланням на неназваних високопосадовців, передає «Главком».

За інформацією джерел видання, Трамп у приватних розмовах висловлював роздратування тим, що його дипломатичні зусилля не принесли швидкого результату. Співрозмовники The Atlantic стверджують, що американський президент вважає, що Україна та європейські країни мають змиритися із втратою частини територій.

До слова, Донбас трактують як товар, а тисячі людей, які хоробро боролися і борються за його захист, змушені спостерігати за цим. Про це пише кавалер ордена Британської імперії, офіцер Королівського флоту у відставці Том Шарп у статті для The Telegraph, інформує «Главком».

Він наголошує, що Чорне море часто залишається поза увагою, але його стратегічне значення надзвичайно важливе. Зокрема, наводяться дані OSINT про український винищувач МіГ-29, який забезпечував повітряне прикриття вантажного судна на шляху до Одеси. Це свідчить, що військові добре усвідомлюють значення свободи судноплавства.