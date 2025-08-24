Літак із російськими туристами екстрено сів у Таллінні через атаку українських дронів

Рейс прямував із Шарм-ель-Шейха в аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі

Уранці 24 серпня в Таллінні екстрено приземлився літак, повний російських туристів, який прямував до Санкт-Петербурга. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Postimees.

Керівник із комунікацій та маркетингу Талліннського аеропорту Маргот Хольтс повідомила, що в неділю о 5:33 ранку літак єгипетської авіакомпанії AlMarsia Universal Airlines приземлився в Таллінні. Рейс прямував із Шарм-ель-Шейха в аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі.

«Літак був перенаправлений на посадку в Таллінн, оскільки в аеропорт Пулково він приземлитися не міг через тимчасове закриття», – додала вона.

Літак вилетів із Таллінна об 11:08 і попрямував до Санкт-Петербурга.

За словами Хольтс, пасажирам і екіпажу не дозволялося залишати літак під час перебування в Талліннському аеропорту.

Нагадаємо, аеропорт Пулково був закритий через нічну атаку українських дронів. Україна змогла завдати шкоди на території Росії в декількох місцях, зокрема спричинивши пожежі в Усть-Лузі та поруч із Курською АЕС.

Також у ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.