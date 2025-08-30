Головна Країна Події в Україні
У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи: є жертва, десятки поранених (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи: є жертва, десятки поранених (фото)
Ворог вдарив по Запоріжжю у ніч на 30 серпня
фото: ДСНС

Вісім людей госпіталізували до медичних закладів

Фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі. За попередніми даними, кількість поранених зросла до 25 людей, одна людина загинула через ворожий обстріл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як повідомили рятувальники, вісім людей госпіталізовані – серед них троє дітей: дев'ятирічний та 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина.

У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи: є жертва, десятки поранених (фото) фото 1
фото: ДСНС

Підрозділи ДСНС врятували шість людей, з них одну дитину. Кількість постраждалих уточнюється.

У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи: є жертва, десятки поранених (фото) фото 2
фото: ДСНС

«Рятувальники приборкали пожежі у квартирах на третіх поверхах двох житлових п’ятиповерхівках, площею 230 кв.м. А також загоряння п'яти житлових будинків, станції технічного обслуговування й кафе, загальною площею 550 кв.м», – йдеться у повідомленні.

Психологи ДСНС надали допомогу 26 громадянам.

У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи: є жертва, десятки поранених (фото) фото 3
фото: ДСНС

На місці події працювали екстрені служби. Наразі продовжуються відновлювальні роботи комунальних служб міста.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя.

Президент також зазначив, що вночі сили ППО та екстрені служби працювали в інших регіонах. Від ударів постраждала цивільна інфраструктура, зокрема будинки та підприємства у Волинській, Дніпровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі вдалось збити 548 повітряних цілей ворога.

