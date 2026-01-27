Масштабний прорив труб у столичному ЖК «Корона»: вікна висотки вкрилися кригою (фото)

Потоки води з пошкоджених труб застигли, перетворивши частину багатоповерхівки на крижану скульптуру

У Дарницькому районі Києва одна з найвищих споруд масиву Позняки – ЖК «Корона» – постраждала від комунальної аварії. Через прорив труб на фасаді та вікнах будинку на Княжому Затоні, 21 утворилися масивні намерзання льоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на киянку Валерію Попову.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що вікна кількох поверхів вкрилися товстим шаром криги. Ймовірно, вода під тиском витікала з пошкоджених комунікацій назовні, де через низьку температуру миттєво застигла, перетворивши частину фасаду та вікон на крижану скульптуру.

Намерзання криги на вікнах після потопу фото: Валерія Попова

Судячи з фото, комунальна аварія трапилася на рівні середніх поверхів: потоки води замерзли на вікнах висотки фото: Валерія Попова

Житлови́й ко́мплекс «Коро́на» – висотний будинок на 530 квартир, побудований компанією «Київміськбуд» у Дарницькому районі Києва на вулиці Княжий Затон, 21. Споруда складається з чотирьох секцій: одна 37-поверхова і три 24-поверхові.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі.

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.