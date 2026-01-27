Головна Київ Новини
search button user button menu button

Масштабний прорив труб у столичному ЖК «Корона»: вікна висотки вкрилися кригою (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Масштабний прорив труб у столичному ЖК «Корона»: вікна висотки вкрилися кригою (фото)
Після комунальної аварії на вікнах кількох поверхів будинку намерз лід
фото: Валерія Попова/Facebook

Потоки води з пошкоджених труб застигли, перетворивши частину багатоповерхівки на крижану скульптуру

У Дарницькому районі Києва одна з найвищих споруд масиву Позняки – ЖК «Корона» – постраждала від комунальної аварії. Через прорив труб на фасаді та вікнах будинку на Княжому Затоні, 21 утворилися масивні намерзання льоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на киянку Валерію Попову.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що вікна кількох поверхів вкрилися товстим шаром криги. Ймовірно, вода під тиском витікала з пошкоджених комунікацій назовні, де через низьку температуру миттєво застигла, перетворивши частину фасаду та вікон на крижану скульптуру.

Намерзання криги на вікнах після потопу
Намерзання криги на вікнах після потопу
фото: Валерія Попова
Судячи з фото, комунальна аварія трапилася на рівні середніх поверхів: потоки води замерзли на вікнах висотки
Судячи з фото, комунальна аварія трапилася на рівні середніх поверхів: потоки води замерзли на вікнах висотки
фото: Валерія Попова

Житлови́й ко́мплекс «Коро́на» – висотний будинок на 530 квартир, побудований компанією «Київміськбуд» у Дарницькому районі Києва на вулиці Княжий Затон, 21. Споруда складається з чотирьох секцій: одна 37-поверхова і три 24-поверхові.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі. 

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.

Читайте також:

Теги: опалення водопостачання будинок влада Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кияни підзаряджають пристрої у пункті незламності, січень 2026 року
Чи можна заряджати станції типу EcoFlow у пунктах незламності? Відповідь рятувальників
23 сiчня, 14:03
Яблука у другій половині зими дорожчають, зокрема і через збільшення витрат на зберігання, але разом з тим є й акційні пропозиції
Скільки коштують яблука в супермаркетах Києва: огляд цін
22 сiчня, 20:14
На основі лабораторних досліджень води фахівці обирають ділянки з найнижчим вмістом кисню
Комунальники Києва показали, як рятують мешканців озер від браку кисню
21 сiчня, 18:17
Загальна площа загоряння склала 40 кв. м
В Оболонському районі сталася пожежа на території одного з будівництв (фото)
21 сiчня, 17:19
Апарат парламенту сьогодні працюватиме дистанційно
Рада залишилася без тепла й води після обстрілу
20 сiчня, 10:13
Через щільну забудову вогонь швидко розповсюдився на сусідні павільйони
В Оболонському районі столиці вночі горів ринок (фото)
13 сiчня, 10:22
Мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян із проханням за можливості залишити місто
Кличко закликав виїхати з міста. У соцмережах бурхливе обговорення
10 сiчня, 14:55
Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник
Атака на Київ: є загиблі, кількість поранених зросла
9 сiчня, 07:35
У Музеї Варвари та Богдана Ханенків триває виставка «Африка: директ»
Куди сходити у Києві 5-11 січня: дайджест культурних подій
3 сiчня, 19:05

Новини

У Києві тимчасово обмежено гаряче водопостачання: причина
У Києві тимчасово обмежено гаряче водопостачання: причина
Скандал із вилученням чотирьох дітей в Ірпені: соцслужби та батьки дійшли згоди
Скандал із вилученням чотирьох дітей в Ірпені: соцслужби та батьки дійшли згоди
Масштабний прорив труб у столичному ЖК «Корона»: вікна висотки вкрилися кригою (фото)
Масштабний прорив труб у столичному ЖК «Корона»: вікна висотки вкрилися кригою (фото)
Киянка розповіла, як на Позняках мешканці разом із комунальниками рятували будинок від морозів
Киянка розповіла, як на Позняках мешканці разом із комунальниками рятували будинок від морозів
Захоплення берега Дніпра: екснардепу Олександру Супруненку повідомлено про підозру
Захоплення берега Дніпра: екснардепу Олександру Супруненку повідомлено про підозру
Відключення гарячої води у Дарницькому районі: офіційне розпорядження влади
Відключення гарячої води у Дарницькому районі: офіційне розпорядження влади

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua