Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має студія за 5,5 тис. грн (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має студія за 5,5 тис. грн (фото)
Інтер’єр студії у Дарницькому районі Києва
фото: Olx

У квартирі відсутня побутова техніка, тож орендарям доведеться облаштовувати побут власними силами

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві на початку 2026 року продовжує триматися на рівні 16-18 тис. грн. Проте на ринку з’являються специфічні пропозиції для тих, хто шукає максимально бюджетне або компактне житло. Зокрема, у Дніпровському районі столиці здають малогабаритну студію, яка утворилася після перепланування двокімнатної квартири. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Olx.

Інтер’єр квартири у Дарницькому районі Києва
Інтер'єр квартири у Дарницькому районі Києва
фото: Olx

Квартира розташована за адресою вул Лобачевського, 7-А. Це житло площею всього 20 кв. м, розміщене на 12-му поверсі 20-поверхового будинку.

За словами власника, раніше це була звичайна двокімнатна квартира, яку розділили на дві повністю автономні студії. Кожна з них має власний санвузол (туалет і душ) та невелику кухонну зону площею 5 кв. м.

Житло здається на тривалий термін. В оголошенні зазначено, що в квартирі є необхідний мінімум меблів: ліжко, полиці для речей та кухонний гарнітур. Стан квартири відповідає фотографіям – вона виглядає охайною, але дуже компактною.

На кухні є мінімальний набір меблів, але відсутня побутова техніка
На кухні є мінімальний набір меблів, але відсутня побутова техніка
фото: Olx

Будинок має централізоване опалення та ліфти. Власник попереджає, що в оселі повністю відсутня побутова техніка: немає ані холодильника, ані пральної машини, ані плити для приготування їжі. Орендарям доведеться облаштовувати побут власними силами.

Ванна кімната має свіжий охайний ремонт
Ванна кімната має свіжий охайний ремонт
фото: Olx
Санвузол у квартирі-студії
Санвузол у квартирі-студії
фото: Olx
У квартирі є бойлер
У квартирі є бойлер
фото: Olx

У радіусі одного кілометра від будинку розташовані парк та лісова зона, що є перевагою для прогулянок. Комунікації в будинку стандартні: електрика, центральна каналізація та вивезення відходів.

Зв'язок із власником здійснюється виключно через месенджер Viber. Перед оглядом потенційних мешканців просять коротко розповісти про себе.

Раніше «Главком» писав про оренду квартири-студії площею 40 кв. м на Троєщині, яку наприкінці 2025 року пропонували за 6 тис. грн, що на той момент було однією з найнижчих цін на столичному ринку.

Теги: Київ нерухомість квартира столиця оренда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

