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«Подумати десять тисяч разів». Орбан прокоментував вступ України до НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Подумати десять тисяч разів». Орбан прокоментував вступ України до НАТО
фото з відкритих джерел

Орбан заявив, що вступ України до НАТО може втягнути Угорщину у війну

Питання про вступ України до НАТО рано чи пізно випливе. Однак Північноатлантичний альянс має десять тисяч разів подумати, перш ніж розширюватися на схід. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає Telex.

«Ми повинні десять тисяч разів подумати про подальше розширення НАТО на схід, щоб це не втягнуло Угорщину у війну», – заявив він.

При цьому Орбан наголосив, що це не стосується питання про вступ Швеції та Фінляндії. Він додав, що його група не голосуватиме за вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, оскільки вважає, що це буде подальшим кроком до ескалації.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виявився єдиним, хто не привітав президента України Володимира Зеленського під час його прибуття на саміт лідерів. Про це свідчить відео, де Віктор Орбан демонстративно сидить, в той час як інші керівники країн ЄС йдуть привітатися з президентом України.

Раніше Віктор Орбан вчергове відзначився гучними антиукраїнськими заявами. Він сказав, що на заході його країна межує з німецькомовними, а на сході – з росіянами, «забувши» про Україну. 

Міністерства закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Також Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну.

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Теги: Україна НАТО Угорщина Віктор Орбан

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