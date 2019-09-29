Нацгвардійці з Калинівки беруть участь у навчанні «Rapid Trident-2019» (фото)



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Знешкодження терористів і захист кордону

Військовослужбовці військової частини 3028, що дислокується в Калинівці, продовжують виконання завдань під час українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ «Rapid Trident-2019», які проходять на Львівщині.

Сумісні завдання виконують підрозділи Національної гвардії України разом із підрозділами Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, спецпідрозділами Нацполіції «КОРД», Управління державної охоронита взводом спецпризначення військової служби правопорядку Збройних сил України. Так званий зведений батальйон МВС, яким керує представник Нацгвардії.

«Триває активна фаза навчань. На сьогоднішній день ми отримали бойове розпорядження командира бригади щодо виставлення мобільних блок-постів, патрулювання автошляхів, пошуку та блокування противника, що намагається прорватись до державного кордону. Ми знаємо, що перемоги легкої не буде, адже проти нас гратиме досвідчений та винахідливий противник. Втім, ми налаштовані саме на перемогу»,- наголошує командир зведеного батальйону МВС нацгвардієць майор Олег Мироненко.

За легендою навчань, гвардійцям поставлене завдання щодо виставлення блок-постів, патрулювання маршрутів просування військ та виявлення й знешкодження диверсійно-розвідувальних груп противника. Умови – майже бойові. Адже їм протидіятиме унікальний підрозділ Збройних сил України – батальйон позначення практичних дій противника. Відомий, як «OPFOR». «Терористи» заважали руху колон шляхом нападу диверсійно-розвідувальних груп. Втім, нацгвардійці спільно з іншими силовими структурами виконали завдання, щодо їх відбиття.

За діями підрозділів спостерігають офіцери-посередники, які фіксують правильність виконання завдань особовим складом.

«Триває активна фаза навчань. На сьогоднішній день ми отримали бойове розпорядження командира бригади щодо виставлення мобільних блок-постів, патрулювання автошляхів, пошуку та блокування противника, що намагається прорватись до Державного кордону. Ми знаємо, що перемоги легкої не буде, адже проти нас гратиме досвідчений та винахідливий противник. Втім, ми налаштовані саме на перемогу»,- наголошує командир зведеного батальйону МВС нацгвардієць майор Олег Мироненко.

Джерело: vinnitsa.info