В Україні стався землетрус

У Криму та на південно-східній частині України відчули землетрус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ресурс EMSC.

Поштовхи зафіксовано сьогодні о 11:47. Епіцентр знаходився на глибині 10 км, приблизно за 78 км на західний північний захід від Керчі та 35 км на північний захід від м. Щолкіне.

До слова, уранці, 15 грудня 2025 року в Україні зафіксували землетрус. Він стався у Чернівецькій області, магнітудою 2,2.

«15 грудня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Дністровському районі Чернівецької області, Сокирянська ТГ, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 км», – йшлося у повідомленні центру. Відомо, що цей землетрус кваліфікували як ледве відчутний.