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Повітряна тривога тривала десять хвилин

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряна тривога тривала десять хвилин

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні вдруге за день оголошено повітряну тривогу. Сирени завили об 13:00. Небезпека існувала для двох областей – Київської та чернігівської та м. Київ. Станом на 13:10 тривогу скасовано. Моніторингові телеграм канали фіксували у повітрі шість ворожих бортів також повідомляли про загрозу балістики.

Нагадаємо, уночі близько десяти бомбардувальників Ту-95 МС запустили ракети по Україні. По всій країні була оголошена масштабна повітряна тривога.

Під ранок четверга, 21 березня, росіяни атакували Київ ракетами. Уламки збитих ворожих цілей пошкодили дитячий садок, житловий будинок та підприємство.

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