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В Україні вдруге за день оголошена масштабна повітряна тривога

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Україні вдруге за день оголошена масштабна повітряна тривога
РФ знову підняла в небо МіГ-31К
фото: glavcom.ua

Українцям слід негайно перейти в укриття

О 13:27 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку для всієї країни. Зафіксовано зліт кількох ворожих бомбардувальників МіГ-31К з аеродрому Моздок.

Крім того, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході. Повітряники попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Українцям слід перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.

Мапа тривог станом на 13:27 має такий вигляд:

В Україні вдруге за день оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, що попередня тривога в неділю 31 грудня також оголошувалася через зліт МіГ-31К і тривала приблизно годину.

Триває 676-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойові зіткнення.

Теги: тривога Україна небезпека

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