Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для всієї країни

РФ знову піднімала в небо МіГ-31К

О 10:44 в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для всієї країни. Фіксувався зліт кількох ворожих бомбардувальників МіГ-31К з аеродрому Саваслейка та Моздок.

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Об 11:52 – відбій повітряної тривоги в Україні.

Мапа тривог станом на 10:44 мала такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 676-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойові зіткнення.