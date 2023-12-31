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Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для всієї країни
фото: glavcom.ua

РФ знову піднімала в небо МіГ-31К

О 10:44 в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для всієї країни. Фіксувався зліт кількох ворожих бомбардувальників МіГ-31К з аеродрому Саваслейка та Моздок.

Об 11:52 – відбій повітряної тривоги в Україні.

Мапа тривог станом на 10:44 мала такий вигляд:

Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину фото 1

Нагадаємо, що триває 676-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойові зіткнення.

Теги: Україна небезпека тривога

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