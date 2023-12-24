Поляк наїхав на українських далекобійників на кордоні (відео)

Між українцями і поляком виник конфлікт на кордоні

Інцидент стався на КПП «Дорогуськ – Яготин»

Поляк наїхав на українців на пункті пропуску «Дорогуськ – Яготин». Відео інциденту поширилося в мережі.

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За словами очевидців події, українські чоловіки стали перед машиною поляка, вимагаючи від нього вибачень за ситуацію на кордоні. Той нібито показав їм середній палець, натиснув на газ і поїхав.

Наразі про постраждалих не повідомлялося, однак кілька чоловіків, судячи з відео, впали на землю.

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Нагадаємо, що 11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною «Ягодин – Дорогуськ». До слова, місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україно. Крім того, вчора блокаду на пункті пропуску «Шегині-Медика» було призупинено. Уряд Польщі веде перемовини.

Як повідомлялося, 22 грудня, під час зустрічі українських та польських чиновників було погоджено план дій для того, щоб розблокувати пункти пропуску на кордоні між країнами.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

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До слова, 14 грудня неподалік пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне» водій на мікроавтобусі з польськими номерами наїхав на трьох українських водіїв.