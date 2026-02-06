Пентагон оштрафує компанії, які затримують постачання боєприпасів Україні

Раніше міністр війни Піт Гегсет пообіцяв реформувати процес закупівель і покарати підрядників, які затримують важливі поставки

Генеральний інспектор Пентагону переглянув сім контрактів Northrop Grumman та Global Military на $1,9 млрд

Пентагон планує оштрафувати компанії Northrop Grumman та Global Military Products за затримки поставок артилерійських боєприпасів для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У звіті Пентагону йдеться про необхідність стягнення штрафів у розмірі $1,1 млн за затримку поставок снарядів великого калібру, деякі з яких запізнилися на 18 місяців. Водночас відомство оцінює точний розмір штрафу, а сума для кожної компанії «наразі недоступна для розголошення».

«Армія прагне притягувати підрядників до відповідальності, активно контролюючи виконання контрактів, документуючи їхню діяльність та застосовуючи договірні засоби правового захисту у разі невиконання зобов'язань», – вказано в заяві.

Підрядники отримали п'ятирічний контракт на постачання спеціальних боєприпасів та озброєння «на невизначений термін і необмежену кількість» у січні 2022 року в межах ініціативи адміністрації тодішнього президента США Джо Байдена щодо сприяння безпеці України.

Генеральний інспектор Пентагону перевірив сім контрактів Northrop Grumman та Global Military на суму $1,9 млрд. Згідно з аудитом, армія «неефективно закупила боєприпаси» для використання Україною за п'ятьма з семи перевірених контрактів.

Нагадаємо, Сполучені Штати за весь час повномасштабної війни в Україні надали допомогу на загальну суму понад $120 млрд. З них більшість – це постачання озброєнь.

Як повідомлялося, член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон закликав посилити протиповітряну оборону України та передати їй далекобійну зброю на тлі масованих атак Росії.

До слова, у США посилюється внутрішня дискусія щодо подальших кроків у підтримці України на тлі триваючих масованих атак Росії. Сенатор Ліндсі Грем публічно закликає адміністрацію Дональда Трампа змінити підхід і перейти до жорсткіших рішень, зокрема щодо передачі Україні далекобійного озброєння.