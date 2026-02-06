Головна Світ Економіка
Пентагон оштрафує компанії, які затримують постачання боєприпасів Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Пентагон оштрафує компанії, які затримують постачання боєприпасів Україні
Раніше міністр війни Піт Гегсет пообіцяв реформувати процес закупівель і покарати підрядників, які затримують важливі поставки
фото: AP

Генеральний інспектор Пентагону переглянув сім контрактів Northrop Grumman та Global Military на $1,9 млрд

Пентагон планує оштрафувати компанії Northrop Grumman та Global Military Products за затримки поставок артилерійських боєприпасів для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У звіті Пентагону йдеться про необхідність стягнення штрафів у розмірі $1,1 млн за затримку поставок снарядів великого калібру, деякі з яких запізнилися на 18 місяців. Водночас відомство оцінює точний розмір штрафу, а сума для кожної компанії «наразі недоступна для розголошення».

«Армія прагне притягувати підрядників до відповідальності, активно контролюючи виконання контрактів, документуючи їхню діяльність та застосовуючи договірні засоби правового захисту у разі невиконання зобов'язань», – вказано в заяві.

Підрядники отримали п'ятирічний контракт на постачання спеціальних боєприпасів та озброєння «на невизначений термін і необмежену кількість» у січні 2022 року в межах ініціативи адміністрації тодішнього президента США Джо Байдена щодо сприяння безпеці України.

Генеральний інспектор Пентагону перевірив сім контрактів Northrop Grumman та Global Military на суму $1,9 млрд. Згідно з аудитом, армія «неефективно закупила боєприпаси» для використання Україною за п'ятьма з семи перевірених контрактів.

Нагадаємо, Сполучені Штати за весь час повномасштабної війни в Україні надали допомогу на загальну суму понад $120 млрд. З них більшість – це постачання озброєнь.

Як повідомлялося, член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон закликав посилити протиповітряну оборону України та передати їй далекобійну зброю на тлі масованих атак Росії.

До слова, у США посилюється внутрішня дискусія щодо подальших кроків у підтримці України на тлі триваючих масованих атак Росії. Сенатор Ліндсі Грем публічно закликає адміністрацію Дональда Трампа змінити підхід і перейти до жорсткіших рішень, зокрема щодо передачі Україні далекобійного озброєння.

