Україна і Франція підписали договір про намір спільного виробництва озброєння
Французька сторона повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000
Україна і Франція посилюють співпрацю для спільного виробництва озброєння. Міністр оборони Михайло Федоров разом із французькою міністеркою Збройних сил Катрін Вотрен підписали лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України і Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Федорова.
«Це відкриває шлях до масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Переходимо від постачань до спільного виробництва й довгострокових рішень, які системно посилюють нашу оборону», – наголосив Федоров.
Ключові напрями співпраці:
- Французька сторона повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000. Також міністри обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer.
- Федоров наголосив, що Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем Samp/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них. Запропоновано спільно працювати над удосконаленням Samp/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам. Паралельно триває співпраця щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster.
- Окремо Федоров та Вотрен обговорили надання далекобійних засобів ураження, зокрема ракет Scalp.
«Сфокусувалися на спільних проєктах між урядами та оборонними компаніями України і Франції: тестування безпекових рішень та розробка інноваційних систем радіоелектронної боротьби. Також узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці та обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема за рахунок кредиту Європейського Союзу й програми Safe. Дякую Франції за послідовну політичну та військову підтримку України. Це партнерство безпосередньо посилює нашу оборону й безпеку всієї Європи», – підсумував Федоров.
Раніше міністр оборони України Михайло Федоров також заявляв, що Україна розраховує на додаткове постачання винищувачів Mirage 2000-5 від Франції. За його словами, передача нових літаків стане суттєвим підсиленням спроможностей України у повітрі.
Коментарі — 0