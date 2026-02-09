Головна Країна Політика
Україна і Франція підписали договір про намір спільного виробництва озброєння

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна і Франція підписали договір про намір спільного виробництва озброєння
Федоров повідомив, що Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем Samp/T
колаж: glavcom.ua

Французька сторона повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000

Україна і Франція посилюють співпрацю для спільного виробництва озброєння. Міністр оборони Михайло Федоров разом із французькою міністеркою Збройних сил Катрін Вотрен підписали лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України і Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Федорова.

«Це відкриває шлях до масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Переходимо від постачань до спільного виробництва й довгострокових рішень, які системно посилюють нашу оборону», – наголосив Федоров.

Ключові напрями співпраці:

  • Французька сторона повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000. Також міністри обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer.
  • Федоров наголосив, що Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем Samp/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них. Запропоновано спільно працювати над удосконаленням Samp/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам. Паралельно триває співпраця щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster.
  • Окремо Федоров та Вотрен обговорили надання далекобійних засобів ураження, зокрема ракет Scalp.

«Сфокусувалися на спільних проєктах між урядами та оборонними компаніями України і Франції: тестування безпекових рішень та розробка інноваційних систем радіоелектронної боротьби. Також узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці та обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема за рахунок кредиту Європейського Союзу й програми Safe. Дякую Франції за послідовну політичну та військову підтримку України. Це партнерство безпосередньо посилює нашу оборону й безпеку всієї Європи», – підсумував Федоров.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров також заявляв, що Україна розраховує на додаткове постачання винищувачів Mirage 2000-5 від Франції. За його словами, передача нових літаків стане суттєвим підсиленням спроможностей України у повітрі.

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
