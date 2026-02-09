Україна і Франція підписали договір про намір спільного виробництва озброєння

Французька сторона повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000

Україна і Франція посилюють співпрацю для спільного виробництва озброєння. Міністр оборони Михайло Федоров разом із французькою міністеркою Збройних сил Катрін Вотрен підписали лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України і Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Федорова.

«Це відкриває шлях до масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Переходимо від постачань до спільного виробництва й довгострокових рішень, які системно посилюють нашу оборону», – наголосив Федоров.

Ключові напрями співпраці:

Французька сторона повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000. Також міністри обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer.

Федоров наголосив, що Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем Samp/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них. Запропоновано спільно працювати над удосконаленням Samp/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам. Паралельно триває співпраця щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster.

Окремо Федоров та Вотрен обговорили надання далекобійних засобів ураження, зокрема ракет Scalp.

«Сфокусувалися на спільних проєктах між урядами та оборонними компаніями України і Франції: тестування безпекових рішень та розробка інноваційних систем радіоелектронної боротьби. Також узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці та обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема за рахунок кредиту Європейського Союзу й програми Safe. Дякую Франції за послідовну політичну та військову підтримку України. Це партнерство безпосередньо посилює нашу оборону й безпеку всієї Європи», – підсумував Федоров.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров також заявляв, що Україна розраховує на додаткове постачання винищувачів Mirage 2000-5 від Франції. За його словами, передача нових літаків стане суттєвим підсиленням спроможностей України у повітрі.