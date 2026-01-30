Україна разом із Польщею модернізуватимуть винищувачі МіГ-29

Михайло Федоров повідомив про поглиблення співпраці з Варшавою в оборонній сфері

Очільники оборонних відомств України та Польщі обговорили передання літаків

Глава Міністерства оборони Михайло Федоров провів розмову з міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Серед ключових тем – спільні оборонні проєкти, посилення «малої» ППО та авіаційні спроможності України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського урядовця.

Міністр подякував Польщі за участь у Purl і готовність спільно реалізувати оборонні проєкти з фокусом на розвиток дронів. Федоров наголосив, що польські технології вже є важливою частиною нашої «малої» ППО. «Готові розвивати співпрацю далі та розширювати радарне поле», – зазначив він.

Крім того, держави працюватимуть над модернізацією винищувачів МіГ-29. «Окремо обговорили передання Україні літаків МіГ-29 – важливий складник для захисту нашого неба. Польща вже передала такі винищувачі у 2023 році. Спільно працюватимемо над їх модернізацією для підвищення ефективності й ураження ворожих цілей», – каже глава Міноборони.

Своєю чергою Київ готовий ділитися з Варшавою рішеннями зокрема, у сфері протидії «шахедам». «Дані з поля бою та наш практичний досвід можуть бути корисними для посилення спроможностей польського війська», – додав Федоров.

Раніше повідомлялося, що Польща працює над передачею Україні 6−8 винищувачів МіГ-29. Їх мало бути списано з балансу польської армії до кінця грудня 2025 року. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявляв, що передача Україні літаків не зашкодить обороноздатності країни. Натомість Київ може поділитися з Варшавою безпілотними технологіями.

Раніше посол Василь Боднар в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Польща поки не передала Україні додаткові винищувачі МіГ-29 через невирішені умови безпеки, пов’язані з обороною її повітряного простору.