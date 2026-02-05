Що отримає Україна в новому пакеті допомоги від Польщі: Туск розповів деталі

Глава польського уряду повідомив, що завершується підготовка 48-го пакету допомоги для України

Польща готує 48-й пакет допомоги для України вартістю 200 млн злотих. Він складатиметься з броньованої техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського прем’єр-міністра Дональда Туска.

«47-й пакет допомоги мав вартість близько 100 млн злотих. Це була в основному амуніція 155 мм, яку ми вже передали. Ми завершуємо підготовку 48-го пакету. Його вартість становитиме 200 млн злотих, а основну частину складатиме броньована техніка для українських військових», – розповів він.

Туск зазначив, що він детально обговорив можливість передачі винищувачів МІГ-29 з президентом України. Польща буде працювати над цим. «Я знаю, що Україна потребує ППО різноманітного типу. Зокрема, певного типу ракет. Не у всьому можемо допомогти. Але якщо МІГи будуть потрібні, то Польща готова передати в цю хвилину ці МІГи», – зазначив глава польського уряду.

За словами премʼєра Польщі, Україна готова до взаємного обміну своїх дронів для цього. Також він зазначив, що не може сьогодні відповісти на запитання, чи «можна передати іншу техніку замість МІГ».

«Але одразу після повернення до Польщі я проведу розмову з міністром національної оборони. І на понеділок дам президентові Зеленському знати, що можливо», – повідомив політик.

Нагадаємо, глава Міністерства оборони Михайло Федоров провів розмову з міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Серед ключових тем – спільні оборонні проєкти, посилення «малої» ППО та авіаційні спроможності України.

До слова, Швеція та Данія передадуть Україні системи протиповітряної оборони. Країни профінансують закупівлю озброєння на понад 246 млн євро.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що Україна розраховує на додаткове постачання винищувачів Mirage 2000-5 від Франції. За його словами, передача нових літаків стане суттєвим підсиленням спроможностей України у повітрі.