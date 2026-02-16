Головна Світ Політика
Президент Чехії повідомив, скільки снарядів отримала Україна завдяки чеській ініціативі

Президент Чехії повідомив, скільки снарядів отримала Україна завдяки чеській ініціативі
Чехія передала Україні майже 4,4 млн великокаліберних боєприпасів
фото: AP

Петр Павел заявив, що чеська снарядна ініціатива для Сил оборони України повинна продовжуватись

Снарядна ініціатива, яка вже забезпечила Україні майже 4,4 млн великокаліберних боєприпасів, має бути продовжена, оскільки альтернативи цій програмі немає. Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю Odkryto заявив, повідомляє «Главком».

Політик зазначив, що в необхідності продовжувати ініціативу щодо боєприпасів переконаний не лише він, але й багато союзників, принаймні 15, які фінансово беруть у ній участь і, звичайно, Україна, яка вважає ініціативу щодо боєприпасів надзвичайно успішною.

«Якщо подивитися лише на сухі цифри, то понад 50% усіх великокаліберних боєприпасів для України було забезпечено саме в рамках ініціативи з боєприпасів у минулому… З моменту започаткування вона доставила в Україну близько 4 млн 400 тис. одиниць великокаліберних боєприпасів, тільки за минулий рік – менше 2 млн… Тож можна сказати, що вона була життєво важливою для України. І вона продовжує бути такою, бо в нас поки що немає їй альтернативи», – заявив очільник Чехії.

Чеський президент зазначив, що Чеська Республіка не лише задала початковий імпульс, а й створила ноу-хау, як об'єднати партнерів, зібрати фінанси, ресурси, забезпечити маршрути, логістику, щоб було можливо закупити боєприпаси з усього світу, де вони є, та доставити їх в Україну за розумних умов та за розумними цінами у найкоротші терміни.

«Без цього постачання боєприпасів Збройні сили України не змогли б вести ефективну оборону, бо якщо у вас немає гарантованого та передбачуваного постачання боєприпасів, ви не можете ефективно планувати оборону», – каже він.

Павел визнав, що у внутрішньочеській дискусії лунало багато критики щодо прозорості фінансування ініціативи, але підкреслив, що поки що немає жодних доказів того, що критика є виправданою. Політик сказав, що від самого початку Чехія запросила найбільших донорів направити своїх аудиторів для контролю того, як витрачаються гроші.

«І від жодного з них, а ми повинні сказати, що там дійсно йшли мільярди євро, ми не отримали жодної критики, яка б вказувала на якісь помилки в прозорості чи корупцію», – підкреслив Павел.

Політик додав, що абсолютно підтримує, щоб розслідувалися будь-які звинувачення на адресу компаній, якщо такі будуть, але наголосив, що не можна цим ставити під загрозу всю ініціативу, бо вона є прозорою і користується довірою партнерів Чеської Республіки.

До слова, як повідомляло агентство Reuters, чеська ініціатива із закупівлі артилерійських снарядів для України, яка стала ключовим елементом підтримки ЗСУ, наразі відчуває гострий дефіцит коштів. Чехія планувала придбати для України снарядів по всьому світу на суму €5 млрд, але наразі вдалося зібрати лише €1,4 млрд.

