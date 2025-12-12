В Україні вперше закуплять бронековдри для військових

Міністерство оборони замовило 5,3 тис. бронековдр на понад 132 млн грн для додаткового балістичного захисту особового складу

Міноборони України оголосило про першу закупівлю бронековдр – універсальних польових тентів, які захищають від уламків снарядів, мін та гранат. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Нові засоби індивідуального та колективного захисту планують використовувати під час пересування відкритою місцевістю, укриття позицій та евакуації поранених. Постачання очікують до кінця лютого 2026 року.

Бронековдра є новим засобом індивідуального й колективного захисту від уламків снарядів, мін або ручних гранат, і складається з елементів, здатних затримати засіб ураження й розсіяти його енергію. Її розробили спільно з командуванням Сил логістики ЗСУ. В Міноборони пояснили, що виріб створений на основі м’якого багатошарового балістичного пакета у водотривкому чохлі й відповідає класу осколкової стійкості F5.

За даними відомства, тент можна застосовувати як під час переміщення відкритою місцевістю, так і для укриття бліндажів і позицій, за відсутності броні у транспорті чи під час евакуації поранених. Завдяки можливості складатися у три-чотири шари й використанню плечових лямок його можна швидко переносити й розгортати.

Характеристики бронековдри:

довжина – 1600–1750 мм;

ширина – 700–800 мм;

площа балістичного пакета – від 126,5 дм²;

вага – до 11 кг;

робоча температура – від -40 °С до +70 °С.

Кожна бронековдра надходитиме в комплекті з водотривким захисним чохлом, балістичним пакетом, сумкою для перенесення, паспортом і набором для дрібного ремонту.

Державний оператор тилу МО має закупити 5,3 тис. бронековдр на суму понад 132 млн грн. Постачання очікують до кінця лютого 2026 року. Подальші придбання планують здійснювати наступного року відповідно до потреб ЗСУ.

