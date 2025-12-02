Головна Світ Соціум
В Одесі затримано підозрюваних у вбивство, яке сталося у Відні: ймовірно, жертва – син харківського чиновника

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко

Палаюча автівка вбитого українця
фото: соціальні мережі

Затримані – 19-річний та 45-річний українці 

В Одесі затримали двох чоловіків, підозрюваних у жорстокій розправі над 21-річним чоловіком, чиє обгоріле тіло знайшли всередині спаленого автомобіля у Відні. Австрійські слідчі вважають, що мотивом злочину була спроба заволодіти його криптовалютними коштами. Про це інформує «Главком» із посиланням на «t-online».

Як відомо, інцидент стався 26 листопада в районі Донауштадт, де перехожий виявив палаючий Mercedes. У салоні автомобіля правоохоронці знайшли тіло молодого чоловіка з численними тілесними ушкодженнями.

Затримані – 19-річний та 45-річний українці. «Слідство.Інфо» пише, що спецпідрозділ «КОРД» разом з іншими поліцейськими затримав підозрюваних в суботу, 29 листопада. Під час затримання двох підозрюваних українською владою у них також вилучили «дуже значні суми доларів». 

Слідство встановило, що нападники спочатку побили юнака у гаражі готелю в центрі Відня, де залишилося багато крові. Потім вони відвезли його до Донауштадту, підпалили транспортний засіб, залишивши тіло на задньому сидінні.

Експертиза показала, що тіло жертви обгоріло на 80%, а смерть була насильницькою. У чоловіка виявили серйозну травму голови, спричинену тупим предметом, та вибиті зуби. Оскільки в легенях загиблого не було сажі, фахівці припускають, що він помер ще до пожежі або на її початку – ймовірно, від великої крововтрати чи теплового удару.

Поліція підтвердила фінансовий мотив: під час обшуку в підозрюваних було вилучено значну суму готівки, а також зафіксовано факти зняття коштів із криптовалютного рахунку вбитого.

За даними «Суспільного», загиблий 21-річний юнак, тіло якого виявили у згорілому авто, імовірно, є сином заступника Харківського міського голови Сергія Кузьміна.

Мер Харкова Ігор Терехов відмовився коментувати ситуацію, заявивши, що це є «особистою історією Кузьміна». Згідно з інформацією на сайті Харківської міської ради, Сергій Кузьмін обіймає посаду заступника міського голови та відповідає за сферу цифровізації, інновацій та забезпечення доступу жителів до телекомунікаційних мереж.

Нагадаємо, уранці 11 жовтня в Києві в автомобілі виявили тіло 32-річного підприємця і криптоблогера Костянтина Ганіча з вогнепальним пораненням голови. Він використовував псевдонім у соцмережах – Kostya Kudo. За даними Youcontrol, Ганіч був директором громадської організації «Асоціації трейдерів України», головний офіс якої розташований у Києві.



