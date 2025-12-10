Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Екснардеп, який нині воює: кошти на індексацію зарплат військових є, треба провести аудит держбюджету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Екснардеп, який нині воює: кошти на індексацію зарплат військових є, треба провести аудит держбюджету
Військовослужбовець заявив, що бюджет-2026 не враховує реальних потреб армії
колаж: glavcom.ua

Ігор Луценко вказав на перекіс у бюджетних пріоритетах не на користь фронту

Ухвалений Верховною Радою державний бюджет на 2026 рік не передбачає підвищення базового грошового забезпечення для військовослужбовців, і це підриває моральний стан армії. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив військовослужбовець ЗСУ, колишній народний депутат Ігор Луценко.

Коментуючи підвищення виплат народним депутатам, Луценко назвав це рішення «аморальним». При цьому наголосив: справжня проблема полягає не в цьому.

«Це копійки (підвищення зарплатні для депутатів – «Главком») на тлі витрат бюджету. Справжня проблема – в інших статтях», – зазначив Луценко, звертаючи увагу на значні кошти, виділені на популістські програми та непершочергові інфраструктурні проєкти.

За його словами, на грошове забезпечення всіх військовослужбовців ЗСУ у 2026 році передбачено близько 1,27 трлн грн. Водночас мільярди гривень влада має намір спрямувати, зокрема, на інфраструктуру, соціальні роздачі та програми на кшталт «Національного кешбеку». «Якби провести аудит бюджету, можна було б знайти кошти хоча б на індексацію базового грошового забезпечення відповідно до інфляції», – переконаний Луценко.

За його словами, коли люди в окопах бачать, що в тилу роздають «плюшки» за мільярди, а про базові потреби військових говорять лише на словах, це напряму б’є по морально-психологічному стану. Окремо Луценко розкритикував роль парламенту у формуванні бюджету, заявивши, що ключові рішення фактично ухвалює уряд, а депутати лише формально їх підтримують.

«Хто такі депутати зараз? Це «нулі без паличок». Бюджетну політику фактично формує і здійснює уряд. Міністерство фінансів завжди грало центральну роль у формуванні бюджету, а зараз – тим більше», – пояснив він.

Говорячи про справедливу модель оплати праці в армії, Луценко наголосив, що базове грошове забезпечення часто не покриває навіть мінімальних потреб військових. На його думку, держава мала б підвищити базову виплату, враховувати рівень ризику служби, кваліфікацію та реальний внесок, а також запровадити регулярні премії за безперервне проходження служби.

«Ми живемо у війні на роки, а не в кампанії до наступних виборів. Поки підхід такий: роздати «тисячу», погратися з кешбеками, сховатися за спини депутатів. Очікувати системних рішень важко», – додав Луценко.

Раніше «Главком» писав, що підвищення грошового забезпечення українських захисників у 2026 році можливе, якщо держава перерозподілить частину коштів із цивільного сектору. За словами нардепа Романа Костенка, саме відсутність рішення щодо підвищення зарплат військовим стала однією з причин, чому він не підтримав державний бюджет на 2026 рік. Депутат наголосив: резерви для збільшення виплат потрібно шукати не у секторі оборони, а серед цивільних витрат.

Читайте також:

Теги: Ігор Луценко Держбюджет зарплата військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Однією з головних цілей став РФ вузловий залізничний центр у Фастові під Києвом
РФ різко змінила тактику ударів по Україні: що стало новою ціллю
7 грудня, 16:59
Депутат наголошує, що повністю закрити потребу в суттєвому підвищенні зарплат не вдасться, але мінімальне зростання – реальне
Підвищення зарплат військовим можливе: нардеп назвав витрати, які можна скоротити
5 грудня, 14:21
У Києві попрощалися із військовим Олександром Берменком, який загинув на Покровському напрямку
Київ попрощався із військовим та телепродюсером Олександром Берменком (фото)
2 грудня, 17:39
На фронті загинув ексрежисер «Орла і Решки» Василь Хомко
На фронті загинув ексрежисер «Орла і Решки» Василь Хомко
2 грудня, 03:34
Швейцарія винесе на референдум ініціативу про рівну службу для всіх
Швейцарія голосуватиме за рівну службу для всіх громадян
27 листопада, 10:37
Ворог явно намагається обійти потенційно потужний «вузол» оборони ЗСУ у районі Колодязного з півночі
Ворог хоче відкусити вагомий шматок Харківщини. Огляд фронту
24 листопада, 11:00
Бундесвер хоче інтегрувати український бойовий досвід у систему підготовки своїх офіцерів та унтерофіцерів
Німеччина залучить ветеранів ЗСУ до підготовки своїх офіцерів
22 листопада, 22:40
Румунські парламентарії влаштували акцію через зменшення зарплатного бюджету
Працівники парламенту Румунії протестують через зменшення зарплат
18 листопада, 16:59
На думку ЗСУ, Путіна найкраще характеризує слово Target, тобто «ціль»
Американський блогер попросив описати Путіна одним словом. ЗСУ запропонували свою версію
16 листопада, 17:33

Економіка

Екснардеп, який нині воює: кошти на індексацію зарплат військових є, треба провести аудит держбюджету
Екснардеп, який нині воює: кошти на індексацію зарплат військових є, треба провести аудит держбюджету
Різдво-2025: скільки коштуватиме святковий стіл
Різдво-2025: скільки коштуватиме святковий стіл
У 2026 році легальний гральний ринок впаде на третину. Профільна асоціація назвала причину і звернулася до влади
У 2026 році легальний гральний ринок впаде на третину. Профільна асоціація назвала причину і звернулася до влади
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» зробить значно дорожчою відбудову України – виробники будматеріалів
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» зробить значно дорожчою відбудову України – виробники будматеріалів
Суд у Гаазі заарештував актив «Газпрому» за позовом ДТЕК Ахметова
Суд у Гаазі заарештував актив «Газпрому» за позовом ДТЕК Ахметова
Попри війну гірничо-металургійний комплекс забезпечив 7,2% ВВП України у 2024 році – дослідження
Попри війну гірничо-металургійний комплекс забезпечив 7,2% ВВП України у 2024 році – дослідження

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua