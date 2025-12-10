Екснардеп, який нині воює: кошти на індексацію зарплат військових є, треба провести аудит держбюджету

Ігор Луценко вказав на перекіс у бюджетних пріоритетах не на користь фронту

Ухвалений Верховною Радою державний бюджет на 2026 рік не передбачає підвищення базового грошового забезпечення для військовослужбовців, і це підриває моральний стан армії. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив військовослужбовець ЗСУ, колишній народний депутат Ігор Луценко.

Коментуючи підвищення виплат народним депутатам, Луценко назвав це рішення «аморальним». При цьому наголосив: справжня проблема полягає не в цьому.

«Це копійки (підвищення зарплатні для депутатів – «Главком») на тлі витрат бюджету. Справжня проблема – в інших статтях», – зазначив Луценко, звертаючи увагу на значні кошти, виділені на популістські програми та непершочергові інфраструктурні проєкти.

За його словами, на грошове забезпечення всіх військовослужбовців ЗСУ у 2026 році передбачено близько 1,27 трлн грн. Водночас мільярди гривень влада має намір спрямувати, зокрема, на інфраструктуру, соціальні роздачі та програми на кшталт «Національного кешбеку». «Якби провести аудит бюджету, можна було б знайти кошти хоча б на індексацію базового грошового забезпечення відповідно до інфляції», – переконаний Луценко.

За його словами, коли люди в окопах бачать, що в тилу роздають «плюшки» за мільярди, а про базові потреби військових говорять лише на словах, це напряму б’є по морально-психологічному стану. Окремо Луценко розкритикував роль парламенту у формуванні бюджету, заявивши, що ключові рішення фактично ухвалює уряд, а депутати лише формально їх підтримують.

«Хто такі депутати зараз? Це «нулі без паличок». Бюджетну політику фактично формує і здійснює уряд. Міністерство фінансів завжди грало центральну роль у формуванні бюджету, а зараз – тим більше», – пояснив він.

Говорячи про справедливу модель оплати праці в армії, Луценко наголосив, що базове грошове забезпечення часто не покриває навіть мінімальних потреб військових. На його думку, держава мала б підвищити базову виплату, враховувати рівень ризику служби, кваліфікацію та реальний внесок, а також запровадити регулярні премії за безперервне проходження служби.

«Ми живемо у війні на роки, а не в кампанії до наступних виборів. Поки підхід такий: роздати «тисячу», погратися з кешбеками, сховатися за спини депутатів. Очікувати системних рішень важко», – додав Луценко.

Раніше «Главком» писав, що підвищення грошового забезпечення українських захисників у 2026 році можливе, якщо держава перерозподілить частину коштів із цивільного сектору. За словами нардепа Романа Костенка, саме відсутність рішення щодо підвищення зарплат військовим стала однією з причин, чому він не підтримав державний бюджет на 2026 рік. Депутат наголосив: резерви для збільшення виплат потрібно шукати не у секторі оборони, а серед цивільних витрат.