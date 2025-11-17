Головна Світ Політика
Росія виготовляє КАБи та ракети на іноземних верстатах – дані ГУР

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
РФ використовує обладнання з Японії та Китаю для виробництва КАБів і ракет
фото з відкритих джерел

Українська розвідка встановила, що російський ВПК активно використовує японські, китайські та тайванські верстати

Російська Федерація використовує обладнання з Японії, Китаю та Тайваню при виробництві КАБів, ракет та артилерійських боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

У ГУР зазначили, що відповідну інформацію зібрали учасники міжнародного OSINT-хакатону, який відбувся до першої річниці роботи порталу War&Sanctions. До нього долучилися команди та незалежні розслідувачі з України та інших країн.

Зокрема, вони:

  • ідентифікували обробні центри Okuma (Японія) та Hision (Китай) на лінії виробництва універсальних модулів планування та корекції для авіабомб корпорації «Тактичне ракетне озброєння» ;
  • встановили, що АТ «ЦНДІ Буревісник» виготовляє стабілізатори для мінометних пострілів на вертикальному обробному центрі Performa тайванського виробника AKIRA SEIKI;
  • з’ясували, що після початку повномасштабного вторгнення російські компанії постачали «Воткінському заводу» (виробнику «Іскандерів» та «Орєшніків») китайські верстати KEDE і WMT, а також тайванські фрезерні обробні центри ECOM VL-12i.

У розвідці наголосили, що зібрані дані вже використовуються для формування міжнародних санкційних ініціатив та для обмеження виробничих можливостей російського оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, що Російська Федерація змогла модернізувати свої балістичні ракети так, щоб вони обходили американські системи Patriot, які захищають Київ та інші міста. Москва внесла зміни до мобільних комплексів «Іскандер-М» із дальністю до 500 км та авіаційних ракет «Кинджал», що здатні летіти майже 480 км. Нові ракети спочатку рухаються за типовою траєкторією, але в останні секунди різко занурюються або виконують маневри, які «збивають з пантелику» системи Patriot.

Теги: розвідка Японія Міноборони Китай озброєння Москва балістичні ракети санкції ракета виготовлення

