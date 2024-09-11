Третя за добу повітряна тривога тривала 17 хвилин

Громадянам слід вийти з укриттів

В Україні о 23:02 втретє за вечір була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку. О 23:20 тривогу було скасовано.

«Активність ворожої тактичної авіації на північному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!», - повідомили у Повітряних силах.

Мапа тривог мала такий вигляд станом на 23:05:

Нагадаємо, Зеленський прокоментував передачу іранських ракет Росії.