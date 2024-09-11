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Третя за добу повітряна тривога тривала 17 хвилин

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Третя за добу повітряна тривога тривала 17 хвилин
колаж: glavcom.ua

Громадянам слід вийти з укриттів

В Україні о 23:02 втретє за вечір була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку. О 23:20 тривогу було скасовано.

«Активність ворожої тактичної авіації на північному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!», - повідомили у Повітряних силах.

Мапа тривог мала такий вигляд станом на 23:05:

Третя за добу повітряна тривога тривала 17 хвилин фото 1

Нагадаємо, Зеленський прокоментував передачу іранських ракет Росії.

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Теги: тривога

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