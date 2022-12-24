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Генштаб повідомив, на яких напрямках ворог зазнав найбільших втрат

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генштаб повідомив, на яких напрямках ворог зазнав найбільших втрат
Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби ЗСУ знищили близько пів сотні окупантів

За минулу добу, 23 грудня, українські захисники ліквідували близько 480 російських окупантів. Із початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати ворога склали приблизно 101 430 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати противника з 24 лютого до 24 грудня орієнтовно склали:

  • танків ‒ 3006 (+1) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од.;
  • артилерійських систем – 1988 (+4) од.;
  • РСЗВ – 418 (+4) од.;
  • засобів ППО ‒ 212 (+0) од.;
  • літаків – 283 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 267 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8) од.;
  • крилатих ракет ‒ 653 (+0) од.;
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.
Генштаб повідомив, на яких напрямках ворог зазнав найбільших втрат фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Раніше британська розвідка пояснила, чому російська армія не здатна наступати

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють повторний наступ росіян з білоруської території як малоймовірний, але можливий.

Також начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що на сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою. 

Крім того, Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому стягує війська до кордону.

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Теги: Білорусь британська розвідка наступ ворог втрати Кирило Буданов озброєння президент Україна армія Міноборони Олександр Лукашенко росія розвідка 24 лютого

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