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Україна розвиває ракетну програму: Independent зібрав деталі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Україна розвиває ракетну програму: Independent зібрав деталі
Зазначається, що поновлено роботу над балістичною ракетою «Грім-2» – спадкоємицею проєкту «Сапсан», зупиненого в 2000-х через відсутність фінансування
фото з відкритих джерел

Пріоритетом України стало створення далекобійних ракет, здатних конкурувати з «шахедами» та балістичними ракетами

Попри гучні заяви Дональда Трампа щодо дедлайнів для Путіна, Київ фіксує непослідовність у діях США та шукає стабільні джерела озброєння. Ставка – на власну збройову промисловість і розвиток ракетних технологій у режимі максимальної секретності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Independent.

Пріоритетом України стало створення далекобійних ракет, здатних конкурувати з «шахедами» та балістичними ракетами. Після удару по Павлограду, де з радянських часів виробляють ракети, РФ заявила, що вдарила по підприємствах, які виробляють компоненти для дронів та ракет.

Україна вже використовує власні розробки: «Нептун», «Паляниця», «Пекло», «Рута». У 2024 році виробництво ракет зросло у 8 разів, а в 2025-му заплановано випуск 3000 крилатих і дронових ракет. Ракету R-360 «Нептун» уже модернізовано для збільшення дальності, хоча її бойова потужність ще поступається російській.

Окрема надія покладається на ракету «Барс» – гібрид БпЛА та крилатої ракети з дальністю до 800 км. Проте її потужність (до 100 кг вибухівки) все ще скромна порівняно з тонними боєголовками росіян.

Уряд активно інвестує і в інші проєкти. Згідно з повідомленнями, поновлено роботу над балістичною ракетою «Грім-2» – спадкоємицею проєкту «Сапсан», зупиненого в 2000-х через відсутність фінансування.

У секторі оборони нині працює близько 100 держпідприємств і майже 700 приватних компаній. Лише виробництво гаубиць виросло з 1 до 15 одиниць на місяць.

«Ми виробляємо всі типи дронів – розвідувальні, ударні, морські, наземні, з дальністю до 2000 км», – розповів радник Мінстратегпрому Юрій Сак. Але РФ це знає і намагається знищити будь-яке виробництво зброї на території України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. У свою чергу Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, передає «Главком».

За словами глави держави, під час недавньої телефонної розмови з Трампом вони обговорили створення стратегічного «повітряного щита» над Україною.

Теги: Україна ракета озброєння

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