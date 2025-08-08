Головна Країна Суспільство
За кілька місяців Третій корпус Білецького «зжере» клин, який РФ вбила між Лиманом і Боровою – Арті Грін

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
За кілька місяців захоплений противником плацдарм «дематеріалізується»

За кілька місяців Третій армійський корпус, яким командує полковник Андрій Білецький, звільнить плацдарм, який армія РФ зайняла за річкою Жеребець – між Боровою на Харківщині і Лиманом на Донеччині. Про це в ефірі «Фабрики новин» заявив Арті Грін, військовослужбовець, військовий експерт.

Зараз Третій корпус продовжує приєднувати підрозділи і Лиманський напрямок отримав нещодавно. За кілька місяців розгорнеться у повну силу, і захоплений противником плацдарм «дематеріалізується».

«Клин, який росіяни вбили між Лиманом і Боровою за останні місяців сім, Третій армійський корпус його зжере до кінця року. З розумом підійде, по-натовські – щоб піхота йшла добивати і брати полонених, а не штурмувати. Думаю, хана їм», – вважає Грін.

7 серпня Третій армійський корпус повідомив, що 3-тя штурмова, 60-та і 63-тя бригади разом із приданою 66-ю утримали останній рубіж оборони в Луганській області та продовжують протистояти відразу трьом арміям РФ: 20-й, 1-й танковій та 25-й. Нещодавно до бойових порядків корпусу увійшла також 53-я ОМБр.

За понад місяць оборонної операції підрозділи корпусу знищили майже 2000 окупантів, ще близько 1500 – санітарні втрати ворога. Ліквідували 664 одиниці техніки та озброєння, ще 385 – уразили. Збили 4217 БпЛА різного типу, ще 41 – подавлено або уражено. Сьогодні корпус стримує противника від прориву до стратегічного вузла Слов’янсько-Костянтинівської агломерації.

