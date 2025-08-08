За кілька місяців Третій корпус Білецького «зжере» клин, який РФ вбила між Лиманом і Боровою – Арті Грін
За кілька місяців захоплений противником плацдарм «дематеріалізується»
За кілька місяців Третій армійський корпус, яким командує полковник Андрій Білецький, звільнить плацдарм, який армія РФ зайняла за річкою Жеребець – між Боровою на Харківщині і Лиманом на Донеччині. Про це в ефірі «Фабрики новин» заявив Арті Грін, військовослужбовець, військовий експерт.
Зараз Третій корпус продовжує приєднувати підрозділи і Лиманський напрямок отримав нещодавно. За кілька місяців розгорнеться у повну силу, і захоплений противником плацдарм «дематеріалізується».
«Клин, який росіяни вбили між Лиманом і Боровою за останні місяців сім, Третій армійський корпус його зжере до кінця року. З розумом підійде, по-натовські – щоб піхота йшла добивати і брати полонених, а не штурмувати. Думаю, хана їм», – вважає Грін.
7 серпня Третій армійський корпус повідомив, що 3-тя штурмова, 60-та і 63-тя бригади разом із приданою 66-ю утримали останній рубіж оборони в Луганській області та продовжують протистояти відразу трьом арміям РФ: 20-й, 1-й танковій та 25-й. Нещодавно до бойових порядків корпусу увійшла також 53-я ОМБр.
За понад місяць оборонної операції підрозділи корпусу знищили майже 2000 окупантів, ще близько 1500 – санітарні втрати ворога. Ліквідували 664 одиниці техніки та озброєння, ще 385 – уразили. Збили 4217 БпЛА різного типу, ще 41 – подавлено або уражено. Сьогодні корпус стримує противника від прориву до стратегічного вузла Слов’янсько-Костянтинівської агломерації.