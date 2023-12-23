На Прикарпатті ухилянт провернув аферу з інвалідом, щоб отримати відстрочку від мобілізації

Замість трьох років тюрми Феміда призначила обвинуваченому два роки іспитового терміну

В Івано-Франківській області безробітного визнано винним у шахрайстві та ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначено три роки в’язниці, які замінено на два роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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За матеріалами справи, у лютому обвинувачений отримав повістку для уточнення даних військового обліку та проходження військово-лікарської комісії. Однак на визначену дату не з’явився до місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Натомість військовозобов’язаний реалізував шахрайську схему, щоб не йти воювати. У травні чоловік підшукав мешканця, у якого II група інвалідності внаслідок психічного розладу. Згідно із законодавством, військовозобов’язані, котрі доглядають за особами з інвалідністю, мають право на відтермінування від мобілізації. Проте обвинувачений не мав наміру доглядати за хворою людиною. Зокрема, він підробив документи щодо догляду за інвалідом, які подав до Яворівського старостинського округу Косівської міської ради. Після чого отримав з міськради акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та довідку про склад сім`ї, де зазначено, що обвинувачений проживає спільно з людиною з інвалідністю. Ці документи військовозобов’язаний заніс до ТЦК та СП, де йому видали відстрочку від мобілізації.

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Крім цього, обвинувачений звернувся до управління соціального захисту населення Косівської районної державної адміністрації за призначенням усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг. Як наслідок, шахрай отримав з бюджету 10,3 тис. грн виплат.

У суді обвинувачений повністю визнав вину, в скоєному щиросердечно розкаявся і просив суворо не карати. Феміда взяла до уваги щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданих збитків, а також молодий вік обвинуваченого. Ці обставини вплинули на призначення умовного покарання.

Нагадаємо, що в Україні триває 668-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», в Україні суди вважають, що засуджені особи за статею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (ст. 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

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Раніше працівник Хотинської міської ради Чернівецької області отримав три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. ВЛК виявила у чоловіка відсутність понад 10 зубів, але це, на думку лікаря, не є перепоною для військової служби.